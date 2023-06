Pré-São João em Tucano começa hoje, em Caldas dos Jorro; confira atrações

O São João é só daqui a uma semana, mas já tem arrasta-pé rolando no interior da Bahia. Em Tucano, localizada a 268 quilômetros de distância de Salvador, a festa começa hoje (16), na Arena de Eventos do distrito turístico de Caldas do Jorro. O Arraiá das Águas Quentes, como a festa é conhecida, vai até domingo (18) e terá, entre as atrações, Simone Mendes, Vitor Fernandes, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon e Zé Vaqueiro. Confira a programação completa no final do texto.

“Estamos pensando em cada detalhe para que seja mais uma festa gravada nos corações de quem vivenciar essa experiência. Já viemos de uma micareta histórica, com uma grande movimentação no nosso comércio, na rede hoteleira, além dos empregos diretos e indiretos gerados para o planejamento e a execução da festa. Mas a festa junina é especial para quem nasce e vive no interior. Estamos empolgados e fazendo o nosso melhor”, afirmou o prefeito Ricardo Maia Filho (PSD).

A prefeitura espera ainda que o evento gere renda para os comerciantes locais e incentive o turismo em Caldas do Jorro. No ano passado, o público médio diário do Arraiá das Águas Quentes foi de 80 mil pessoas. A expectativa é que esse índice seja superado em 2023.

A cidade foi uma das 165 da Bahia que recebeu, na última quarta-feira (14), o selo de transparência do Ministério Público da Bahia. A premiação foi dada para as prefeituras que informaram os gastos com os eventos juninos. As informações prestadas serão disponibilizadas no Painel da Transparência, que ficará disponível ao cidadão no site do MP e terá as funcionalidades apresentadas à sociedade baiana.

Confira as atrações da festa e a ordem das apresentações: