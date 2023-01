Pré-vestibular social promovido por estudantes da Ufba abre inscrição

O curso Pré-Vestibular Social, promovido por estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), está com as inscrições abertas. Ao todo, 50 estudantes serão selecionados. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (20). A iniciativa visa atender estudantes de baixa renda, em fase de acesso ao ensino superior, mas que não conseguem custear cursos preparatórios.

As aulas acontecerão a partir do dia 6 de fevereiro, no PAF VI da UFBA, localizado na Rua Caetano Moura, no bairro da Federação, obedecendo todos os protocolos de saúde contra a COVID-19. Os aprovados para o curso não terão custo com mensalidades. Deverão custear exclusivamente a taxa de inscrição - R$ 15,00 + R$ 2,50 para a plataforma de vendas. O resultado da seleção será divulgado no dia 31 de janeiro nas redes sociais do projeto, pelo Facebook e também pelo Instagram, no endereço @prevestibularsocial.

O Pré-Vestibular Social é um projeto sem fins lucrativos, formado por estudantes voluntários de diversas áreas de conhecimento e cursos de graduação e pós-graduação da instituição. O objetivo é oferecer cursos na modalidade extensiva, focada no modelo Enem de avaliação, para alunos/as advindos/as da rede pública de ensino.

As inscrições podem ser feitas através do link: https://shre.ink/1ctu