'Precisamos ajudar': famosos se mobilizam em favor das vítimas de enchentes na Bahia

Devido a fortes chuvas que atingem o extremo sul da Bahia, diversas pessoas morreram ou estão desabrigadas, sem comida e apenas com a roupa do corpo. Esta situação catastrófica impôs a necessidade de apoio aos afetados pelo temporal, gerando uma grande comoção, inclusive entre figuras famosas, para auxiliar no resgate das vítimas e realizar doações de alimentos, roupas, colchões, remédio e água potável.

Um dos primeiros famosos comentar sobre o assunto foi o influenciador digital Felipe Neto, que fez uma doação de R$ 100 mil para auxiliar as cidades baianas que foram mais atingidas pelas chuvas nos últimos dias. Ele fez um post no Twitter, durante a madrugada desta sexta-feira (10), anunciando a doação e pedindo que as pessoas também doem.

O youtuber fez uma série de publicações sobre o tema, divulgando formas de doar e cobrando posicionamentos de autoridades, dentre elas, o governador Rui Costa. "Por favor governador, o senhor me segue aqui e sei que verá isso. O povo do sul do seu estado está morrendo pelas enchentes. Nova Alegria, Jucuruçu e cidades da região precisam desesperadamente de socorro. Por favor, assuma o resgate e auxílio urgente das pessoas", escreveu.

Foto: reprodução/redes sociais

Outro que entrou na corrente do bem foi Whindersson Nunes, que também divulgou canais de doação não governamentais e disse que estava "orçando helicópteros pra garantir que as doações cheguem". Ele chegou a procurar por empresários baianos que pudessem providenciar as aeronaves.

Foto: reprodução/redes sociais

Juliette Freire também mobilizou seus fãs para ajudarem o povo baiano. "Gente, hoje o #SextouDoBem vai dar espaço e unir esforços para ajudar cidades do Extremo Sul da Bahia, que estão sofrendo com enchentes decorrente a chuva das últimas horas", disse a ganhadora do Big Brother Brasil, ela ainda compartilhou um link para um projeto social que está coletando doações.

Seu companheiro de reality, Gil do Vigor, 'tuitou' para os seus 2,4 milhões de seguidores que várias cidades da Bahia estão passando por um momento muito difícil por conta das fortes chuvas. "Está na hora de provarmos mais uma vez nossa força e ajudar como a gente puder. Doe, ore, compartilhe. Devemos ajudar", disse.

Foto: reprodução/redes sociais

O cantor Tierry, que cresceu no baixo sul da Bahia, compartilhou imagens das enchentes e cobrou uma postura dos governantes. "Faço esse apelo em nome de todo o povo do sul da Bahia, que passa por esse momento tão difícil. Que Deus possa ter piedade e que tudo isso passe logo", disse em um stories do Instagram.

Já a cantora Anitta se demonstrou preocupada com a situação e buscou meios de ajudar. "Gente acabei de ver um lance da Bahia. Como posso ajudar?" perguntou. Fãs e outros famosos ajudaram compartilhando links de ONG's e projetos sociais.

Foto: reprodução/redes sociais

Até o blogueiro Hugo Gloss se manifestou e informou os seu seguidores sobre a dimensão dos danos causados pelas chuvas. Nas redes, ele compartilho imagens, meios de doação e outros famosos que já ajudaram.

Repasses do governo

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento da Bahia (SJDHDS), autorizou, nesta quinta-feira (9), o repasse de R$ 705.120,00 para 32 municípios do interior do estado que estão em situação de emergência devido as fortes chuvas das últimas semanas.

O repasse emergencial, segundo o governo, tem o objetivo de combater às desigualdades sociais agravadas pelas enchentes e desabamentos. Cerca de 4.650 famílias em situação de vulnerabilidade serão beneficiadas com os recursos.

“Buscamos trabalhar rapidamente para que houvesse a liberação desse recurso extraordinário, entendendo que os municípios estão enfrentando uma situação complicada e precisam de apoio para atender suas populações em situação de vulnerabilidade”, afirmou o secretário Carlos Martins, titular da SJDHDS.

O recurso deve ser empregado na concessão de benefícios eventuais, como cestas básicas, pagamento de aluguel social, quanto para o apoio no alojamento provisório de famílias que ficaram desabrigadas.

Situação de emergência

O governador Rui Costa assinou, nesta quinta-feira (9), o decreto de Situação de Emergência em 24 municípios afetados pelas fortes chuvas que atingem diferentes regiões da Bahia.

De acordo com o texto, todos os órgãos estaduais devem se mobilizar, no âmbito de suas competências, para apoiar as ações de socorro às cidades.

O decreto tem validade de 90 dias e será publicado na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial do Estado.

A medida vale para as seguintes cidades: Anagé, Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Camacã, Canavieiras, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mundo Novo, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda. As informações são da SecomBA.