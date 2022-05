Precisamos mesmo assistir a todos os filmes da Marvel?

A cada título, filme ou série, que a Marvel tem lançado nos últimos anos, a questão apontada acima volta com tudo. Principalmente, entre o público que curte cultura pop mas não é apegado aos filmes de herói ou à sua narrativa repetitiva. Ou para aqueles que, como o grande cineasta Martin Scorsese, acham que essa estética não é cinema. Para estes, o interesse pode surgir em títulos específicos, que funcionam como apêndice do universo compartilhado, como Pantera Negra, Eternos ou Shang-Shi e a Lenda dos Dez Anéis, por exemplo, que se resolvem de uma forma independente.

É esse pessoal que reclama do excesso ou da imposição de assistir 30 e tantos filmes para compreender os últimos (no caso, os recentes Homem-Aranha: Sem Volta Pra casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura). Precisa desse estresse, não, gente. Não assiste e pronto – e fica tudo bem. Basta compreender que, antes de tudo, são produtos culturais de um mercado que não é feito para você. O Universo Compartilhado da Marvel (MCU) foi concebido para fãs. Veja o vídeo Filme da Marvel, do coletivo Porta dos Fundos, e dê boas risadas com a provocação dos caras.

Mas, para sacar o MCU é bacana entender e validar outra questão bem anterior. A ligação das diversas realidades paralelas está estabelecida nas histórias em quadrinhos desde a década de 60, quando o estúdio começou a apresentar o chamado elseworld aos leitores. A lisergia e o misticismo de então (além da genialidade de autores visionários como Stan Lee e Steve Ditko) influenciaram fortemente na introdução de temas hoje considerados científicos como o multiverso. O conceito também foi trabalhado pela DC Comics, ainda que em menor escala.

Presidente da Marvel Studios, o chefão Kevin Feige anunciou desde sempre que as histórias contadas no cinema estariam interligadas, criando uma tessitura muito ampla e sempre conectadas. Daí que, desde 2008, quando saiu o primeiro Homem de Ferro, é isso que os nerds esperam. E, de certa forma, têm recebido em produtos de qualidade por vezes questionável mas muito rentáveis. Com os filmes e séries que produziu para seu público fiel, Feige já faturou a fábula de US$ 15 bilhões brutos!

Então, você que é fã, assim como eu, também não precisa rever os 30 e tantos títulos. Até porque nem há tempo para isso na vida. Mas, se quiser retomar o fio da meada pode tentar pescar uns conceitos expostos no primeiro filme solo do Doutor Estranho, nas séries WandaVision, What If..? e Loki, além do sensacional Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e, claro, do fundamental Vingadores: Ultimato. Mas, se você tem tempo e disposição, damos aqui o mapa da mina: a ordem certa para assistir aos filmes e séries, e entender toda a costura que o MCU vem tecendo até agora. Preste atenção que essa linha do tempo não tem a ver com a ordem de lançamento dos filmes. A dinâmica das histórias flui num ritmo de vaivém mesmo. Se programe e boa maratona.

Veja a lista com a ordem cronológica do MCU

Quer assistir a todos os filmes e séries do Universo Cinematográfico da Marvel na ordem cronológica de acontecimentos? Aqui está a linha do tempo correta e oficializada pela Marvel Studios para quem está disposto a se aventurar pela franquia. Preste atenção que essa linha do tempo não tem a ver com a ordem de lançamento dos filmes. A costura das histórias flui num ritmo de vaivém mesmo.

Chris Evans viveu o Capitão América em todos os filmes da Marvel (divulgação)

1. Capitão América: O Primeiro Vingador (filme)

Ano de lançamento: 2011 | Período em que a história acontece: 1943 – 1945 | Ordem de lançamento: 5º lançamento

O 5º filme do Universo Cinematográfico da Marvel é o 1º em ordem cronológica, pois ele apresenta eventos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. Nele, conhecemos Steve Rogers (Chris Evans), um homem frágil do Brooklyn que, por causa de seu caráter e bravura, é escolhido para ser a peça chave do experimento do Supersoldado. A partir disso, temos o primeiro contato com aquele que será um dos nomes mais importantes do MCU, o Capitão América. O herói se sacrifica derrubando a nave em que estava no Ártico e acorda 70 anos depois sob os cuidados da SHIELD e Nick Fury (Samuel L. Jackson), descobrindo que estivera todos esses anos congelado. O longa também apresenta o melhor amigo do herói, Bucky Barnes (Sebastian Stan), além do vilão Caveira Vermelha (Hugo Weaving), a organização Hydra, e o objeto misterioso conhecido como Tesseract, todos elementos essenciais para o futuro da franquia.

2. Capitã Marvel (filme)

Ano de lançamento: 2019 | Período em que a história acontece: 1995 | Ordem de lançamento: 21º filme

Capitã Marvel é ambientado em 1995, quando Carol Danvers (Brie Larson) cai na Terra em uma caçada contra os Skrull, raça alienígena que travava uma guerra de anos com o povo-Kree. Além de apresentar a heroína titular, o filme mostra a origem da SHIELD, responde como Nick Fury perde um de seus olhos e conta com o retorno de outros personagens, como Agente Coulson (apresentado em Homem de Ferro) e Ronan, o Acusador (vilão de Guardiões da Galáxia). Aqui fica claro que, apesar de atuar como heroína muitos anos antes dos Vingadores originais, Danvers passou praticamente toda sua carreira longe da Terra, voltando apenas quando Fury entra em contato com ela após o estalo de Thanos. Sendo assim, a Capitã Marvel se torna fundamental para a derrocada do Titã Louco em Vingadores: Ultimato.

A primeira aparição do Homem de Ferro no cinema foi em 2008 (divulgação)

3. Homem de Ferro (filme)

Ano de lançamento: 2008 | Período em que a história acontece: 2009-2010 | Ordem de lançamento: 1º

Neste filme, conhecemos Tony Stark (Robert Downey Jr.), filho de Howard Stark, personagem que é apresentado em Capitão América: O Primeiro Vingador e fundamental para a criação da tecnologia apresentada no MCU. Homem de Ferro introduzur o maior rosto da Marvel Studios bem como o universo da franquia.

4. O Incrível Hulk (filme)

Ano de lançamento: 2008 | Período em que a história acontece: 2005-2011 | Ordem de lançamento: 2º

A trama começa antes dos eventos de Homem de Ferro e termina depois. O cientista Bruce Banner (Edward Norton) serve de cobaia para o revival do experimento Supersoldado, feito pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial com o até então falecido Capitão América. Dessa vez porém, o experimento realizado pelo general Thaddeus Ross (William Hurt) sai do controle, e Banner se transforma na criatura verde violenta que conhecemos como Hulk. A partir daí, o homem precisa escapar das Forças Armadas que querem prendê-lo a todo custo enquanto tenta se curar da “maldição” do Hulk. O Incrível Hulk é estrelado por Edward Norton, neste filme – antes dele, Eric Bana interpretou o herói no filme de Ang Lee (2003), contando a mesma história. Nos futuros filmes da franquia, o Gigante Esmeralda passa a ser vivido por Mark Ruffalo.

5. Homem de Ferro 2 (filme)

Ano de lançamento: 2010 | Período em que a história acontece: 2011 | Ordem de lançamento: 3º

O segundo filme solo do Homem de Ferro se passa alguns meses depois do primeiro, mostrando as consequências das ações de Tony Stark, que agora se vê obrigado a entregar a tecnologia por trás da sua poderosa armadura ao governo. Além da introdução de Scarlett Johansson como Viúva Negra e da substituição de Terrence Howard por Don Cheadle no papel de James Rhodes, o longa contou com os retornos dos personagens Nick Fury, Coulson, Pepper Potts e Happy.

6. Thor (filme)

Ano de lançamento: 2011 | Período em que a história acontece: 2011 | Ordem de lançamento: 4º

Thor, na verdade, se passa ao mesmo tempo que Homem de Ferro 2 e O Incrível Hulk, mas é mencionado geralmente nessa posição. O filme nos apresenta o Deus do Trovão (Chris Hemsworth) e toda sua mitologia asgardiana para logo jogá-lo na Terra. Tudo porque seu irmão Loki (Tom Hiddleston), o Deus da Trapaça, armou para que Thor fosse banido por Odin (Anthony Hopkins).

Toda a primeira fase do MCU convergiu para a reunião de heróis em Os Vingadores (divulgação)

7. Os Vingadores (filme)

Ano de lançamento: 2012 | Período em que a história acontece: 2012 | Ordem de lançamento: 6º

Primeiro ponto de convergência entre todos os filmes anteriores e funciona como o verdadeiro clímax da Fase 1 do Universo Cinematográfico da Marvel. Os poderes combinados de Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Viúva Negra, Hulk e Gavião Arqueiro precisam ser suficientes para deter Loki, que faz uso do Tesseract, a Joia da Mente, e de uma horda de alienígenas que invadem Nova York. Vale lembrar que é na cena pós-créditos deste filme que descobrimos que o Titã Louco, Thanos, está por trás de todo o plano.

8. Homem de Ferro 3 (filme)

Ano de lançamento: 2013 | Período em que a história acontece: 2012-2013 | Ordem de lançamento: 7º

Homem de Ferro 3 se passa sete meses depois dos eventos de Os Vingadores. Tony Stark está vivendo uma crise identitária séria. É neste capítulo que ele constrói um verdadeiro exército de armaduras de Homem de Ferro para lutar ao seu lado. O filme faz a primeira menção a Shang-Shi, de A Lenda dos Dez Anéis.

9. Thor: O Mundo Sombrio (filme)

Ano de lançamento: 2013 | Período em que a história acontece: 2013 | Ordem de lançamento: 8º

Aqui, Thor precisa fazer alianças para derrotar o Elfo Negro, Malekith (Christopher Eccleston), que inclui também juntar-se ao seu traiçoeiro irmão Loki. É neste episódios onde somos apresentados a Joia da Realidade, entregue ao Colecionador (Benicio del Toro) na cena pós-créditos.

10. Capitão América: O Soldado Invernal (filme)

Ano de lançamento: 2014 | Período em que a história acontece: 2014 | Ordem de lançamento: 9º

No longa, o Capitão América une forças com a Viúva Negra e com um novo parceiro, o Falcão (Anthony Mackie), para descobrir uma conspiração dentro da SHIELD, enquanto enfrenta o Soldado Invernal, que logo descobre-se ser ninguém menos que o melhor amigo de juventude de Steve, Bucky Barnes, até então dado como morto.

11. Guardiões da Galáxia (filme)

Ano de lançamento: 2014 | Período em que a história acontece: 2014 | Ordem de lançamento: 10º

Aqui conhecemos uma equipe improvável de super-heróis que tentam proteger um artefato misterioso roubado de Ronan, o Acusador. Este objeto, que é capaz de mudar os rumos do universo, logo se descobre tratar-se da Joia do Poder. Em Guardiões da Galáxia, o MCU adentra de vez no seu lado cósmico, parte essencial para a próxima fase da franquia.

12. Guardiões da Galáxia Vol. 2 (filme)

Ano de lançamento: 2017 | Período em que a história acontece: 2014 | Ordem de lançamento: 15º

Na linha do tempo da franquia, este filme acontece alguns meses depois do primeiro Guardiões da Galáxia. Acompanhamos os Guardiões viajando por todo o espaço enquanto tentam ajudar Peter Quill (Chris Pratt) a aprender mais sobre sua paternidade misteriosa. Apesar de ser bem importante para os filmes seguintes do MCU, dá para dizer que os dois filmes dos Guardiões funcionam quase como uma franquia à parte.

13. Vingadores: Era de Ultron (filme)

Ano de lançamento: 2015 | Período em que a história acontece: 2015 | Ordem de lançamento: 11º

Os Vingadores se reúnem para enfrentar a inteligência artificial criada por Tony Stark e Bruce Banner, Ultron (James Spader), que se rebela contra os heróis e deseja ver a extinção humana. Neste filme capítulo também conhecemos personagens como a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), Mercúrio (Aaron Taylor-Johnson) e Visão (Paul Bettany). As consequências de Era de Ultron ainda podem ser sentidas muito claramente nos capítulos seguintes da franquia e muito mais detalhados na série WandaVision.

Paul Rudd estrela Homem-Formiga, filme que encerra a segunda fase do MCU (divulgação)

14. Homem-Formiga (filme)

Ano de lançamento: 2015 | Período em que a história acontece: 2015 | Ordem de lançamento: 12º

No filme, o anti-heroi Scott Lang (Paul Rudd) deve ajudar a proteger a tecnologia de encolhimento de Hank Pym (Michael Douglas), o Homem-Formiga original, e planejar um assalto com ramificações que vão além do que se pode imaginar. Para isso, ele se transforma no novo Homem-Formiga. É neste capítulo que conhecemos o Reino Quântico, fundamentais para o grand finale da Saga do Infinito, que é como ficou conhecido essa série de histórias da franquia. Com Homem-Formiga, a Marvel estaria encerrando sua Fase 2.

15. Capitão América: Guerra Civil [filme)

Ano de lançamento: 2016 | Período em que a história acontece: 2016 | Ordem de lançamento: 13º

Apesar de ser um filme do Capitão América, o longa reúne quase todos os Vingadores e heróis do MCU, incluindo o Soldado Invernal, o recém-chegado Homem-Formiga , e os novatos Pantera Negra (Chadwick Boseman) e Homem-Aranha (Tom Holland). Na trama, uma rachadura ideológica entre o Capitão América e o Homem de Ferro divide a equipe, fazendo com que vários heróis se tornem inimigos do governo.

16. Viúva Negra (filme)

Ano de lançamento: 2021 | Período em que a história acontece: 2016 | Ordem de lançamento: 27º

As consequências da Guerra Civil levam Natasha Romanoff, que traiu o governo após ajudar o Capitão América, a fugir sozinha. À medida em que tenta sobreviver, a heroína é puxada pelo seu passado depois que é atacada por um vilão misterioso. O filme termina com a Viúva Negra a caminho dos eventos vistos em Guerra Infinita, enquanto a cena pós-créditos se passa cerca de sete anos depois, após os acontecimentos devastadores de Ultimato.

Chadwick Boseman interpretou o rei T'Challa em Pantera Negra (divulgação)

17. Pantera Negra (filme)

Ano de lançamento: 2018 | Período em que a história acontece: 2016 | Ordem de lançamento: 18º

Logo depois de ter perdido seu pai nos acontecimentos de Guerra Civil, o príncipe T’Challa, de Wakanda, se torna o novo rei do país, mas logo é confrontado por Killmonger (Michael B. Jordan), que planeja abandonar as políticas isolacionistas do reino e iniciar uma revolução.

18. Homem-Aranha: De Volta ao Lar (filme)

Ano de lançamento: 2017 | Período em que a história acontece: 2016 | Ordem de lançamento: 16º

Alguns meses após Capitão América: Guerra Civil, o jovem Peter Parker passa a usar seu novo traje tecnológico enquanto tenta uma vaguinha nos Vingadores. No entanto, ele tem que lidar com o Abutre (Michael Keaton), que está usando armas feitas a partir de tecnologia extraída da Batalha de Nova York de 2012.

19. Doutor Estranho (filme)

Ano de lançamento: 2016 | Período em que a história acontece: 2015-2016 | Ordem de lançamento: 14º

Em Doutor Estranho, conhecemos o cirurgião Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), um homem difícil e arrogante que, após um terrível acidente, acaba perdendo o uso das suas mãos. Meses depois, numa verdadeira jornada para encontrar uma cura, Strange encontra respostas em lugares nunca antes imaginado: no uso da magia. É em Doutor Estranho que somos apresentados a Joia da Tempo, artefato que Strange faz uso para derrotar o vilão Dormammu e passa a protegê-lo a todo custo.

Chris Hemsworth e Mark Ruffalo brilham no hilário Thor: Ragnarok (divulgação)

20. Thor: Ragnarok (filme)

Ano de lançamento: 2017 | Período em que a história acontece: 2017-2018 | Ordem de lançamento: 17º

Este filme serve para mostrar por onde andou o Rei do Trovão após sua participação na batalha contra Ultron, em 2015. Aqui, depois de passar anos procurando as Joias do Infinito, Thor descobre que seu pai Odin não está mais governando Asgard e Loki assumiu o trono. Thor vai precisar lidar com a morte do pai, a destruição do seu martelo e o domínio de Hela, sua irmã maligna interpretada por Cate Blanchett. Aqui também reencontramos o Hulk, este desaparecido desde os eventos de A Era de Ultron, e conhecemos a heroína Valquíria (Tessa Thompson).

21. Homem-Formiga e a Vespa (filme)

Ano de lançamento: 2018 | Período em que a história acontece: 2018 | Ordem de lançamento: 20º

O Homem-Formiga está em prisão domiciliar por ter ajudado o Capitão América quando este passou a ser inimigo número um do governo. Enquanto tenta equilibrar sua vida, ele precisa vestir o uniforme novamente e aprender a lutar ao lado de Hope, a nova Vespa. Apesar de se passar pouco antes dos acontecimentos catastróficos de Guerra Infinita, a cena pós-créditos se passa depois, culminando assim em Ultimato.

Thanos finalmente mostrou a cara em Guerra Infinita (divulgação)

22. Vingadores: Guerra Infinita (filme)

Ano de lançamento: 2018 | Período em que a história acontece: 2018 | Ordem de lançamento: 19º

Foram muitas as tentativas de Thanos para conseguir por as mãos nas Joias do Infinito. Agora, o próprio Titã decidiu meter a mão na massa. E é isso que leva todos os heróis a se reunirem novamente. Deter o vilão é a única alternativa antes que seja tarde demais e que metade do universo desapareça. Mas, Thanos consegue e entre os mortos estão Doutor Estranho, Feiticeira Escarlate, Homem-Aranha, Pantera Negra, Bucky Barnes, Falcão, Nick Fury, Maria Hill, e todos os Guardiões da Galáxia, exceto Rocket e Nebula. Nos créditos, vemos Nick Fury pegando um pager antigo e emitindo um sinal de socorro antes de ser transformado em poeira. O pager, logo descobriríamos, foi entregue ao agente por Carol Danvers vinte e três anos atrás.

23. Vingadores: Ultimato (filme)

Ano de lançamento: 2018 | Período em que a história acontece: 2018-2023 | Ordem de lançamento: 22º

O universo precisa lidar com o desaparecimento de metade dos seres vivos após o estalo de Thanos. Com a ajuda da Capitã Marvel, que finalmente aterrissa na Terra após receber o chamado de Nick Fury, os heróis adotam medidas desesperadas para reverter as ações do Titã Louco. Depois de traçarem um plano que os permitem voltar no tempo, os Vingadores se dividem com a intenção de resgatar as Joias do Infinito em diferentes linhas temporais. Dessa forma, eles acabam indo para 2012, 2013, 2014 e 1971. Apesar da mortes da Viúva Negra e do Homem de Ferro, o Universo Cinematográfico da Marvel foi salvo.

O genial Tom Hiddleston na pele de Loki, o Deus da Trapaça (divulgação)

24. Loki (série)

Ano de lançamento: 2021 | Período em que a história acontece: Não se passa em nenhuma época específica porque subverte linha temporal | Ordem de lançamento: 26º

Loki é um capítulo difícil de ordenar dentro do MCU. A primeira temporada da série mostra o que aconteceu com o Loki de 2012 imediatamente após ele fugir com o Tesseract nos eventos de Vingadores: Ultimato. No filme, os heróis acabam permitindo sem querer que o Deus da Trapaça fuja, o que o torna uma Variante perante os olhos da Agência de Variação Temporal. A série do Disney+ apresentou alguns dos conceitos mais importantes para o futuro do MCU e terminou com um gancho que deve reverberar por toda a franquia, o do multiverso

25. What If…? (série)

Ano de lançamento: 2021 | Período em que a história acontece: Não se passa na linha do tempo principal | Ordem de lançamento: 29º

Série de animação apresenta as vastas linhas do tempo do MCU, onde pequenas mudanças em relação à linha do tempo que conhecemos resultam em realidades completamente diferentes. Aqui, Peggy Carter toma o soro do Supersoldado e se transforma na Capitã Carter, versão alternativa do Capitão América. Em outro universo, o príncipe T’Challa de Wakanda é sequestrado por Youndu quando criança e se transforma no Senhor das Estrelas. Outro universo, trágico, mostra como seria se Ultron tivesse vencido e dominado as Joias do Infinito. What If…? não se encaixa na ordem cronológica do resto do MCU, mas faz sentido se colocado logo após Loki, que bagunçou todo o multiverso.

Ellizabeth Olsen e Paul Bettany na série WandaVision, que destrinchou o multiverso no MCU (divulgação)

26. WandaVision (série)

Ano de lançamento: 2021 | Período em que a história acontece: 2023 | Ordem de lançamento: 24º

WandaVision acontece três semanas após Vingadores: Ultimato. Destroçada depois dos trágicos acontecimentos vistos nos filmes anteriores, Wanda Maximoff projeta sua própria felicidade, criando uma anomalia sob uma pequena cidade americana. A série foi a primeira realmente situada no Universo Cinematográfico da Marvel a ser lançada no Disney+. Além de Wanda e Visão, o programa trouxe de volta personagens como a agora adulta Monica Rambeau (de Capitã Marvel), Darcy Lewis (de Thor) e Jimmy Woo (de Homem-Formiga e a Vespa). Aqui, temos também outra interpretação do conceito de multiverso.

27. Falcão e o Soldado Invernal (série)

Ano de lançamento: 2021 | Período em que a história acontece: 2024 | Ordem de lançamento: 25º

Seis meses após os acontecimentos de Ultimato, James Barnes está decidido a reparar sua vida depois de passar décadas vivendo como uma máquina de matar. Enquanto isso, Sam Wilson precisa refletir se deve aceitar ou não o manto de Capitão América deixado por Steve Rogers. À medida que enfrentam essas questões pessoais, os dois heróis vão precisar se unir para lidar com a ameaça de um grupo conhecido como Apátridas, que tiveram acesso ao soro do Supersoldado. Além do retorno de Bucky e Sam, a série contou com a volta de Sharon Carter (Emily VanCamp), Barão Zemo (Daniel Bruhl) e Ayo (Florence Kasumba), e também com as introduções de John Walker (Wyatt Russel) e a misteriosa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).

28. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (filme)

Ano de lançamento: 2021 | Período em que a história acontece: 2024 | Ordem de lançamento: 28º

A história acontece algum tempo após os resultados de Ultimato, mas enquanto a Marvel Studios não confirma um local adequado para o filme em sua linha do tempo, dá para dizer que o filme se encaixa próximo aos eventos de Falcão e o Soldado Invernal e antes de Homem-Aranha: Longe de Casa. Ainda assim, a trama pode ser vista de forma independente do resto dos títulos do MCU.

29. Eternos (filme)

Ano de lançamento: 2021 | Período em que a história acontece: 2024 | Ordem de lançamento: 30º

Eternos começa 7.000 anos atrás, quando um grupo liderado por Ajak (Salma Hayek) é enviado a Terra a fim de deter as feras chamadas de Deviantes. Ao longo do filme, somos levados a visitar outras eras da história, incluindo a queda de grandes impérios da Antiguidade e o fim da Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, é seguro afirmar que os Eternos são os primeiros heróis existentes do MCU. Nos dias atuais, Eternos acompanha os personagens cinco anos após o estalo de dedo de Thanos e cerca de alguns meses depois do Blip que trouxe de volta metade do universo.

30. Homem-Aranha: Longe de Casa (filme)

Ano de lançamento: 2019 | Período em que a história acontece: 2024 | Ordem de lançamento: 23º

O segundo filme do Homem-Aranha se passa cerca de oito meses após os eventos de Ultimato e foi lançado como o último filme da Fase 3 do MCU. Peter Parker tenta se readaptar a vida normal enquanto lida com a perda de seu amigo e mentor, o Homem de Ferro.

As três versões de Peter Parker se encontram no último filme do Homem-Aranha (divulgação)

31. Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (filme)

Ano de lançamento: 2021 | Período em que a história acontece: 2024 | Ordem de lançamento: 32º

O terceiro filme do Homem-Aranha é também um dos mais ambiciosos do MCU. A trama começa imediatamente após a primeira cena pós-créditos de Homem-Aranha: Longe de Casa. Uma vez que a identidade de Peter Parker foi revelada ao mundo, o rapaz começa a sofrer as consequências com a Justiça e a opinião pública, o que faz com que até mesmo as pessoas que ama lidem com represálias. Por isso, Peter resolve pedir ajuda ao seu colega Doutor Estranho, mas o plano dá errado quando o feitiço lançado pelo mago acaba abrindo as portas do multiverso, trazendo pessoas de outras realidades que conhecem a identidade de Peter.

32. Gavião Arqueiro (série)

Ano de lançamento: 2021 | Período em que a história acontece: 2024 | Ordem de lançamento: 31º

Gavião Arqueiro acontece inteiramente no Natal de 2024, cerca de um ano após o Blip visto em Ultimato. Na trama, encontramos Clint Barton em Nova York tendo que resolver problemas do seu passado, quando conhece a jovem Kate Bishop, uma garota habilidosa que surge como uma parceria de missão.

33. Cavaleiro da Lua (série)

Ano de lançamento: 2022 | Período em que a história acontece: 2025 | Ordem de lançamento: 33º

Apesar de nada no enredo indicar que Cavaleiro da Lua acontece na mesma linha do temporal do MCU canônico, a série se encaixa após os eventos de Vingadores: Ultimato, por volta de 2025. Na série estrelada por Oscar Isaac, conhecemos Steven Grant e Marc Spector, duas personalidades que habitam o corpo de um homem, que também é o avatar de Khonshu, o deus egípcio da lua.

34. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (filme)

Ano de lançamento: 2022 | Período em que a história acontece: 2025 | Ordem de lançamento: 34º

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura acontece algum tempo após os eventos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. Na trama, Stephen Strange descobre as consequências da abertura do multiverso quando uma viajante de um universo paralelo, America Chavez, cruza seu caminho. A jovem está sendo perseguida por uma série de vilões de outras dimensões e a responsável por isso é a feiticeira Escarlate, que tenta recuperar a realidade em que vivia com Visão e os dois filhos do casal.