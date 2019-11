Precisando ser amparada, mãe de Gugu chega a velório de cadeira de rodas

Foto: Reprodução / Bandeirantes

A mãe de Gugu Liberato, Dona Maria do Céu, precisou de uma cadeira de rodas para poder chegar ao velório do filho, que acontece na Assembléia Legislativa de São Paulo, nesta quinta-feira (28).

Com 90 anos de idade, a matriarca dos Liberatos estava visivelmente emocionada ao entrar no salão principal do lugar em que o corpo do herdeiro será velado durante todo o dia.

Precisando ser amparada por amigos e familiares, Maria do Céu estava próxima de Aparecida Liberato, irmã de Gugu que faleceu na semana passada após um acidente doméstico que aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos.

Enterro

O velório do artista que será aberto ao público a partir das 12 horas. Já na sexta-feira (29) o corpo de Gugu Liberato será encaminhado para o enterro que acontecerá no Cemitério Getsêmani, no Morumbi, zona Sul de São Paulo, onde a família do apresentador já possui um jazigo.