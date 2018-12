Prédio da CNN em Nova York é evacuado após ameaça de bomba

O prédio que abriga os escritórios da rede de TV americana CNN em Nova York foi evacuado sob a ameaça, por telefone, de uma bomba. A rede de TV afirmou que os alarmes de incêndio dentro da redação tocaram por volta das 22h30 desta quinta-feira (6).

Cerca de uma hora depois, a polícia de Nova York informou, pelo Twitter, que nenhum objeto estranho foi encontrado, mas que faria buscas no prédio. Repórteres da CNN fizeram transmissões ao vivo, via telefone, da porta do prédio, para informar sobre a ameaça.

Em outubro, a sede da CNN em Nova York já havia sido parcialmente evacuada depois que um pacote suspeito contendo uma dispositivo explosivo foi entregue à empresa. (Com informações da Associated Press)