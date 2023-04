Prédio mais alto de Salvador: Saiba como será o novo residencial no Caminho das Árvores

O Caminho das Árvores, bairro da capital baiana, vai ganhar um empreendimento de alto luxo no terreno onde viveu a família Odebrecht. Com 54 pavimentos e quatro suítes por apartamento, o Legacy será o residencial com a torre mais alta de Salvador.

O início das obras, segundo informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, está prevista para o segundo semestre de 2023. De acordo com a incorporadora responsável, a construção deve gerar cerca de 1.200 empregos diretos e mais de 2.500 empregos indiretos referentes a materiais, logística e prestação de serviços.

O residencial é um projeto da OR – incorporadora do Grupo Novonor. A escolha do bairro para a construção do empreendimento tem uma conexão muito forte com a história da marca, que foi a responsável pela criação do Caminho das Árvores na década de 70.

O projeto traz para Salvador inovações praticadas no mercado imobiliário, como carregamento para carros e bicicletas elétricas, droneport – utilizados para entrega, por exemplo, de comida por aplicativo -, espaço delivery e placas solares.

Com práticas sustentáveis, o empreendimento adotará técnicas que permitam a economia de recursos como água, energia elétrica e produção de efluentes sanitários, desde a sua obra até a implantação.

O Legacy conta com projeto arquitetônico de Antônio Caramelo, decoração de Rogério Menezes e paisagismo de Alex Hanazaki.

Tipologia

Metragens:

258,91m², 209,88m² e 419,76m²

Suítes:

4

Dormitórios:

4

Vagas:

4

Informações Gerais

Área do Terreno:

7.679,86 m²

Paisagismo:

Alex Hanazaki

Decoração:

Rogério Menezes

Projeto Arquitetônico:

Antônio Caramelo

Quant. unidades:

130

Torres:

2 - Destiny e Heritage.

Diferenciais

Acesso Alameda Casa do Bosque

Acesso Clara Nunes

Aplicativo do Cliente

Bike Station

Bluetooth nas áreas comuns

Carregamento de celular por indução nas áreas comuns

Delivery com droneport

Escada Fitness

Espaço Beauty

Espaço Gourmet

Fitness com espaço cross e speed track

Kid's Club

Legacy Arena

Legacy Games

Legacy Wash

Meeting Room

Painéis fotovoltáicos

Pet Place

Piscina Adulto com Raia de 25m

Piscina Infantil

Playground

Portaria

Quadra de Squash

Quadra de Tênis

Reconhecimento facial nas áreas comuns

Sala de Massagem

Sala de Pilates

Salão de Festas

Salão de Festas Infantil

Self Trainning

Sport Bar

Vaga para carro elétrico

Vaga Premium

