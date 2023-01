Prédio que desabou na Federação seria inaugurado neste sábado (21)

O prédio no bairro da Federação, em Salvador, que desabou na terça-feira (17) seria inaugurado neste sábado (21), segundo moradores do entorno. A inauguração do residencial, localizado na Rua da Jurema, contaria com festa ‘paredão’.

O dono da edificação, que tinha três andares, seria Davi ‘Rifeiro’, que já possuía outros imóveis alugados no bairro. “A pessoa que vendeu a casa a ele alertava o tempo todo que não tinha condições de fazer o que ele tava fazendo”, contou uma moradora, sem ter se identificado.

Também morador do local, Cristiano dos Santos, 33 anos, teve sua casa atingida e destruída pelo prédio. Ele, que é pedreiro, disse que a obra era uma tragédia anunciada. “A gente tava falando a ele que tava errado isso aí. Mas ele disse que a gente tava com inveja”, contou Cristiano.

De acordo com o morador, a construção já durava um ano. “Por último, quando ele reformou a casa, pegou a casa de baixo, começou a ‘descascar’ e tirou o reboco todo”, acrescentou Cristiano. “Ele fala que teve engenheiro aí. Quem tem prova?!”, indignou-se.

A reportagem buscou formas de entrar em contato com Davi, mas não obteve sucesso.

Durante a manhã desta quarta-feira (18), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou uma nova vistoria no local onde ocorreu o desabamento. Ao todo, na Rua da Jurema, foram atingidos quatro imóveis e, na Rua Santo Antônio, cinco.

As partes em risco já estão sendo demolidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). “Outras edificações na área estão sob observação. Não houve registro de vítimas. Os moradores estão sendo cadastrados para posterior encaminhamento ao auxílio social”, informou, por nota, a Codesal.