Prédio que pegou fogo em Feira tinha extintores irregulares

Extintores vazios e com validade vencida há cinco anos. Essa era a situação do Residencial Iguatemi no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, atingido por um incêndio que deixou três vítimas durante a última terça-feira (4). A subtenente do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia (CBM-BA), Carla Souza, explicou que a quantidade de extintores também estava errada de acordo com a legislação: o correto é que o condomínio tenha dois extintores por andar e, no caso do Iguatemi, os equipamentos existiam apenas no térreo. O edifício tem quatro andares.

A terceira vítima, Jéssica Ferreira Barbosa, 25 anos, teve a morte confirmada na noite de quarta-feira (5). Ela foi transferida com urgência do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, para onde foi socorrida com queimaduras em diversas partes do corpo. A mãe de Jéssica, Emília Lima Ferreira, foi outra vítima que morreu no incêndio, assim como Bárbara Braz, 20 anos. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

A subtenente Carla Souza trabalhou na operação de resgate. Segundo ela, os bombeiros receberam o chamado às 5h da manhã e demoraram cerca de seis minutos para se deslocar até o local da ocorrência. Chegando até o condomínio, o que os bombeiros avistaram foi que a única saída do prédio estava bloqueada por duas motos - que também foram atingidas pelas chamas, impedindo a passagem dos moradores.

Ainda segundo Carla Souza, Jéssica e Emília entraram em pânico, desceram do quarto andar onde moravam e tentaram atravessar o fogo no térreo. As chamas atingiram as vítimas, que não sobreviveram.

Confira algumas dicas em situações de incêndio: