Prefeito ACM Neto testa negativo para coronavírus

O prefeito ACM Neto testou negativo para coronavírus. O gestor municipal realizou dois exames, um no Laboratório Central (Lacen) da Bahia e um outro em uma unidade particular e ambos atestaram que não há contaminação para covid-19.

O prefeito decidiu fazer os testes após o chefe de Gabinete do município, Kaio Moraes, e o subchefe, Matheus Simões, contraírem a doença - ambos estão estáveis e se tratam em casa.

Neto chegou a anunciar que ficaria em isolamento total até que saísse o resultado do seu teste. "Hoje, ao saber que o meu chefe de Gabinete, Kaio Moraes, pessoa que trabalha diretamente comigo, testou positivo para o coronavírus, suspendi a minha agenda na Prefeitura, nos eventos de rua e ficarei trabalhando de casa", escreveu ele, que informou ainda que toda a equipe do Gabinete também será testada.

Em entrevista coletiva por videoconferência que deu nesta quinta-feira (14), ACM Neto informou ainda que também serão substemitas a testagens suas duas filhas, Marcela e Lívia Magalhães, e sua namorada, Mariana Barreto. Os funcionários que trabalham em sua residência também passarão pelo procedimento.

Vale lembrar que, no mesmo dia da confirmação do chefe de gabinete Kaio Moraes, o secretário de saúde de Salvador, Leo Prates, anunciou que os dois filhos foram diagnosticados com covid-19.

Além das crianças, duas irmãs e dois cunhados do secretário foram infectados pelo novo coronavírus. Em mensagem publicada em sua conta no Twitter, Leo contou que também foi submetido a exames para detectar a doença, mas o resultado deu negativo.

Veja os resultados dos testes do prefeito ACM Neto: