Prefeito anuncia abertura do Carnaval com Ivete e Leo Santana; confira atrações

O prefeito Bruno Reis participou, na tarde desta terça-feira (31), da coletiva de imprensa da Ambev, que teve como objetivo anunciar o que foi preparado pela patrocinadora oficial da folia para o Carnaval deste ano. Durante o evento, o prefeito antecipou ainda algumas atrações que serão divulgadas de maneira detalhada no próximo dia 7, durante coletiva de imprensa para anúncio da programação oficial do Carnaval de Salvador.

O gestor anunciou que Ivete Sangalo fará a abertura do Carnaval de Salvador no dia 16 de fevereiro (quinta-feira), no Farol da Barra, às 16h. Antes, ele confirmou que Baiana System e Escandurras comandarão o Furdunço no dia 12 de fevereiro (domingo), enquanto Léo Santana irá capitanear o Pipoco, no dia 14 de fevereiro (terça). Vem muitas novidades, em especial no Centro da Cidade para fazer com que aquele circuito possa voltar a ter a pujança que teve no passado”, contou.

Além disso, o gestor confirmou que o Carnaval será mantido nos oito bairros e nas ilhas com grandes apresentações de artistas, desde artistas-revelação até aqueles com mais experiência e maior projeção. Ele ressaltou que a expectativa é que o Carnaval gere uma movimentação econômica na cidade de R$1,8 bilhão.

“Se a gente for para a ponta do lápis, são mais de mil dias à espera do Carnaval, do último, em 2020, para esse de 2023. A espera de vocês e a expectativa só não é maior que a do prefeito, porque é o meu primeiro ano como prefeito que vou poder realizar o Carnaval. Já estou no meu terceiro ano e só agora vou poder realizar o Carnaval”, lembrou.

Ações da Brahma

Entre as ações anunciadas pela Brahma, a cerveja oficial da folia, está o patrocínio a 80 trios sem corda e aos carnavais de Cajazeiras, Pelourinho e Periperi. Em Cajazeiras, um dos maiores bairros de Salvador, a Brahma assinará o palco oficial e atrações para animar a festa local.

Além disso, em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a marca vai fornecer para todos os ambulantes credenciados um kit contendo caixas térmicas, sombreiro e cartaz para colocar o preço dos produtos. Os vendedores contarão com 15 postos de venda de bebidas, e mais 30 subdistribuidores parceiros.

Diante do anúncio, o prefeito destacou a importância da parceria para a realização da festa. “É uma festa que envolve uma megaoperação e por isso nós vamos buscar parceiros. Eu quero agradecer a diversos deles, mas em especial à Brahma. São apoios como esse que permitem captar recursos para viabilizar essa grande festa, que requer investimento em todas as áreas”, afirmou.

“Já é Carnaval, e para nós da Ambev é uma felicidade imensa estar aqui com todos. Consideramos que o Carnaval já começou desde o dia 1º de janeiro, quando a gente, junto com a Prefeitura, fez um Réveillon incrível aqui. Todos vão lembrar que nesse mesmo dia nós escrevemos no céu de Salvador, com um show de drones maravilhoso, ‘um brinde’ e ‘Já é carnaval’. E a Brahma, que acredita muito no futebol, na música e no Carnaval, não poderia deixar de estar presente no maior Carnaval do mundo, que é aqui em Salvador”, disse o diretor regional de vendas da Ambev, Rômulo Piredda.