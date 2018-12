Prefeito anuncia trio elétrico em festa de 30 anos do bi do Bahia

O prefeito ACM Neto foi homenageado nesta quinta-feira (6) com a entrega de uma réplica da taça conquistada pelo Bahia no bicampeonato brasileiro de 1988. E durante a cerimônia realizada no Palácio Thomé de Souza, Neto anunciou uma novidade: a prefeitura vai disponibilizar um trio elétrico para comemorar os 30 anos do título.

O 30º aniversário da conquista será no dia 19 de fevereiro de 2019, já que o campeonato de 1988 só terminou no ano seguinte, com o empate em 0x0 contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Como a data cai numa terça-feira, a festa nas ruas será antecipada em dois dias.

“No domingo, 17 de fevereiro, a prefeitura vai oferecer o trio elétrico para que tenha um grande evento, e toda a torcida do Bahia está convocada para comemorar os 30 anos com trio de Ondina até o Farol”, anunciou ACM Neto.

“Grande emoção de viver esse momento. Agradeço especialmente a João Marcelo, alegria extensiva por ver Ronaldo, Charles. Uma pessoa de quase 40 anos poder dizer que tem ídolos de verdade”, disse o prefeito, que tem 39.

A honraria foi concedida pela Associação dos Campeões Brasileiros de 88, que tem como presidente o ex-zagueiro João Marcelo. "Nós trabalhávamos muito naquela época e mostramos que o baiano não fica na rede dormindo”, disse ao recordar o título.

Outras figuras de destaque daquele time, como o goleiro Ronaldo, o atacante Charles e o então presidente Paulo Maracajá também marcaram presença, além do atual presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e de ex-jogadores do clube de gerações anteriores, como Osni, Emo e Elizeu.

Tricolor declarado, ACM Neto contou que acompanhou de perto a campanha da segunda estrela: “Naquele campeonato eu estava em todos os jogos. Meu pai me levava desde os 4 anos. Meu pai foi levado por um tio dele e que transferiu pra mim. Eu ia aos jogos do Baiano ver o Bahia jogar contra Leôncio, Galícia... Tenho procurado transmitir para minhas filhas, eu já procuro levar Lívia e Marcela pra Fonte Nova. Não tem nada mais saudável do que desenvolver uma paixão pelo seu clube. Só posso encerrar dizendo uma coisa : Bora Bahêa Minha Porra", finalizou.