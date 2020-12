Prefeito de cidade baiana e mulher são achados mortos em condomínio na Paralela

Os corpos de um casal foram encontrados na manhã desta sexta-feira (11) em um apartamento do condomínio Le Parc, na Avenida Paralela, segundo a polícia. Eles foram identificados como Raimundo da Cruz Bastos, prefeito de Conceição de Feira, e a esposa, Elba Rejane Silva.

Dentro da casa, que não tinha sinais de arrombamento, foi achada uma arma. A principal suspeita é que tenha ocorrido um homicídio seguido de suicídio. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão no local para iniciar as investigações.

Conhecido como Pompílio, nome do pai, o prefeito estava ao fim do segundo mandato em Conceição de Feira. O político era filiado ao PSD. Ele e Rejane tinham 3 filhas.

Em uma homenagem no aniversário do marido, há dois anos, Rejane postou um texto elogiando Pompílio. “Meu marido, meu amor, minha vida. Desde o dia em que dissemos o ‘sim’, e até mesmo antes, que sua existência se tornou em uma extensão da minha. Desde esse dia nossas vidas se uniram, se entrelaçaram em perfeição, para o bem e para o mal, e assim tem sido até agora. E por tudo isso e por muito mais, eu lhe agradeço com todo meu amor – obrigada, meu marido!", dizia parte da mensagem.

(Foto: Reprodução)