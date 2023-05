Prefeito de Salvador fará abertura do fórum sobre ESG promovido por CORREIO e Alô Alô Bahia 

Prefeito Bruno Reis participará da abertura do Fórum ESG Salvador (Foto: Divulgação)

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, fará a abertura do II Fórum ESG Salvador nesta terça-feira (30), 18h, no Porto de Salvador (Comércio), para uma plateia formada por convidados e patrocinadores do evento realizado pelo portal Alô Alô Bahia e Jornal CORREIO. O líder da primeira capital do Brasil vai destacar a vocação da cidade para conduzir as melhores práticas ambientais, sociais e de governança.

Além do prefeito, a noite contará com participações especiais da cientista Jaqueline Góes e do cantor Carlinhos Brown. Na ocasião, especialistas, executivos e autoridades terão a oportunidade de debater formas para tornar os setores privado, público e a sociedade civil mais engajados com estes propósitos.

"Hoje, mais do que nunca, é essencial que a gestão pública esteja comprometida com o conceito ESG. O ESG não é apenas uma tendência passageira, mas uma abordagem abrangente que promove a sustentabilidade, a equidade social e a transparência na administração do setor público. São questões que a nossa administração está muito comprometida. Para mim, é uma alegria e uma honra poder fazer a abertura e participar de um debate tão importante para o desenvolvimento sustentável de Salvador".

O II Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Aliança da Bahia, Ambev, Atlantic Nickel, BAMIN, Bracell, CCR Metrô Bahia, Contermas, Deloitte, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e AuraBrasil, Jacobina Mineração, Leroy Merlin, Moura Dubeux, Sotero Ambiental, Socializa, Suzano e Unipar; apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, SEBRAE, SENAI CIMATEC e Instituto ACM; apoio do Banco Master, Larco Petróleo, Sabin, Senac e Wilson Sons e parceria do Fera Palace Hotel, Happy Tour, Hiperideal, Luzbel Tecnologia em Eventos, Multimídia, Ticket Maker, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.