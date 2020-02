Prefeito diz que PM prometeu aumentar atuação no Circuito Dodô

A sexta-feira (dia 22) na Barra foi um dos mais cheios do Carnaval de Salvador, destacou o prefeito ACM Neto neste sábado à tarde, durante uma entrevista coletiva no centro de imprensa da Prefeitura, no Campo Grande. Segundo o gestor municipal o grande público trouxe um desafio para a segurança da festa, sob a responsabilidade da Polícia Militar.

“Talvez tenhamos tido ontem (sexta-feira) um dos dias mais cheios do carnaval de Salvador, especialmente no circuito Barra-Ondina. Observamos com preocupação alguns atos de violência que aconteceram, especialmente em determinados trechos da Barra”, lembrou. “No entanto, já fomos informados pela polícia de que haverá uma atenção maior nos trechos onde houve registros de alguns episódios”, destacou.

O prefeito ressaltou que não foram registrados nenhum episódio com maior gravidade. “Em relação a episódios mais graves, nada que mereça destaque. Graças a Deus, nenhum episódio envolvendo armas de fogo nos circuitos”, disse.

Mobilidade

No balanço da mobilidade, o saldo foi de uma melhoria nos números gerais, apesar do registro de alguns congestionamentos, explicou o prefeito ACM Neto. “Quando a gente compara, principalmente a velocidade de acesso aos dois principais circuitos, nós tivemos um ganho, apesar de ter registrado alguns picos piores”, disse.

O prefeito afirmou que em alguns locais da cidade foram registrados congestionamentos, principalmente em virtude de um aumento na presença de motoristas de aplicativos. “É um fenômeno que é incontrolável, que acaba afetando ano a ano a mobilidade. Tem muita gente que se tornou aplicativo para trabalhar no carnaval. A gente entende a utilidade disso tanto como fonte de renda, como para o usuário. Agora, isso traz uma complicação inevitável para o trânsito, mesmo com todas as medidas que adotamos”, ponderou.

Dentro dos circuitos, Neto disse ainda que determinou à Saltur que tenha ainda mais atenção em relação à mobilidade dos trios.