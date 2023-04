Prefeito é morto a tiros no interior do Rio Grande do Norte

O prefeito de São José do Campestre, cidade distante cerca de 100 km de Natal, no Rio Grande do Norte, foi morto a tiros. Joseilson Borges da Costa, de 43 anos, mais conhecido como Nenem Borges, foi baleado dentro de casa.

O crime aconteceu por volta das 23h de terça-feira (18). O autor do crime teria pulado o muro de uma escola abandonada, passou por um beco e entrou na casa do prefeito pelo portão, que estava aberto. Neném Borges estava deitado no sofá de casa.

Outros familiares também estavam no imóvel, mas não foram atingidos pelos tiros. O criminoso conseguiu fugir.

Nenem estava no seu segundo mandado no Poder Executivo, após ser reeleito pelo MDB, em 2020.