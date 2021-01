Prefeito licenciado de Goiânia morre vítima de complicações da covid

Prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela (MDB) morreu aos 71 anos, nesta quarta-feira (13), vítima de complicações da covid-19. Ele estava internado há 80 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A informação foi confirmada pelo secretário de Comunicação da capital, Bruno Rocha Lima. "A família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás e ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal", disse em nota divulgada.

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, ocorrido nesta madrugada de 13 de janeiro. Internado desde o dia 22 de outubro para tratar da Covid-19, Maguito lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. — Maguito Vilela (@maguitovilela15) January 13, 2021

Histórico

Vilela testou positivo para o coronavírus em outubro de 2020 e foi internado em um hospital de Goiânia. No dia 27 de outubro, o político recebeu diagnóstico de até 75% de inflamação nos pulmões e um alerta para o do nível crítico de saturação de oxigênio no sangue. No mesmo dia, ele foi transferido para São Paulo.

Semanas antes, duas de suas irmãs, de 82 e 76 anos, morreram por covid-19 em um intervalo de menos de 10 dias.

Vilela ficou intubado por uma semana e depois continuou recebendo suporte de oxigênio. Porém, no dia 15, data do primeiro turno da eleição, o emedebista foi entubado pela segunda vez para fazer uma broncoscopia.

Quando foi eleito no segundo turno com quase 280 mil votos, Vilela não soube do resultado, pois estava sedado.

No dia 24, ele passou por uma cirurgia de traqueostomia, que consiste em abrir um pequeno buraco na garganta, diretamente na traqueia, para auxiliar na respiração.

Em 3 de dezembro, após testar negativo para Covid-19, Maguito foi transferido para um leito de UTI comum do hospital. Depois de dois dias, a ECMO foi retirada.

Em 11 de janeiro, o político apresentou um sangramento nos pulmões e passou por uma cirurgia para controlar o quadro. Após o procedimento, ele não teve mais hemorragias nos órgãos e voltou a ter um quadro estável, com redução dos sedativos.