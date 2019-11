Prefeito pede e time cearense desiste de contratar goleiro Bruno

O goleiro Bruno não será mais contratado pelo Barbalha Futebol Clube. O presidente do time, Lúcio Barão, havia afirmado que existia um acordo verbal com o jogador e que tinha enviado a ele um pré-contrato para ser assinado. Porém, antes mesmo da oficialização, recuou da proposta. O motivo? Um pedido do prefeito do município, Argemiro Sampaio.

O gestor atua como patrocinador do time desde 2017 e, por isso, a diretoria da equipe acatou com a solicitação. Argemiro não aprovou a chegada de Bruno pelo histórico do arqueiro, segundo o Diário do Nordeste. O goleiro foi condenado em março de 2013 pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho dos dois, Bruninho.

As penas, somadas, são de 20 anos e 9 meses de prisão. O atleta atualmente está em regime semiaberto domiciliar em Varginha, cidade em que está baseado desde 2017. A progressão de pena foi conseguida em 19 de julho, por decisão da 1ª Vara Criminal da cidade. Com isso, Bruno pode trabalhar.

Em 2020, o Barbalha participará da primeira divisão do Campeonato Cearense. Também integrará a Copa do Brasil, com vaga conquistada na primeira fase do estadual de 2019. Segundo Barão, a escolha por Bruno tinha sido um consenso da diretoria.