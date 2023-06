Prefeito que casou com adolescente de 16 anos é alvo do MP

Conhecido no país por ter se casado com uma adolescente de 16 anos, o prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehain, de 65 anos, foi alvo de uma operação na manhã desta quinta-feira (1°) após possíveis crimes contra a adminstração pública.

Os supostos crimes que o prefeito teria cometido não foram informados pelo Ministério Público. Em abril deste ano, Hissam foi denunciado após ter nomeado a própria sogra para o cargo de secretária municipal, segundo o G1.

O caso veio à tona depois que o gestor se casou com a adolescente. A nomeação ocorreu dois dias antes da cerimônia. Com essa apuração, o procedimento seguirá tramitando em segredo de Justiça, mas foram 10 mandados de busca e apreensão cumpridos na prefeitura de Araucária e em Curitiba.

Vale lembrar que, além da sogra, a tia da adolescente, Elizângela Rôde, também recebeu um cargo na prefeitura, de secretária de Planejamento. A filha de Hissam, Yasmin Dehaini, entrou na prefeitura como secretária municipal de administração, recebendo o salário de R$ 21 mil. A outra filha do gestor, Ryam Dehaini, ganhava R$ 8 mil para ser secretária municipal de gestão de pessoas.