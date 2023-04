Prefeito que se casou com adolescente exonera sogra de secretaria

O prefeito de Araucária, no interior do Paraná, Hissam Hussein Dehaini, exonerou a sogra, Marilene Rôde, do cargo de secretária de Cultura e Turismo. A exoneração foi confirmada através de publicação no Diário Oficial nesta quarta-feira (26).

Marilene assumiu o posto no dia 13 de abril, dois dias antes do prefeito, de 65 anos, casarr com a filha dela, que tem apenas 16 anos. O casamento foi quatro dias após a jovem completar idade legal para formalizar a união, segundo o g1.

O Ministério Público do Paraná (MP) apura a situação para investigar a prática de nepotismo.