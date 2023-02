Prefeitura abre 470 vagas para os Camarotes Acessíveis do Carnaval 2023

Os idosos e pessoas com deficiência que desejam participar do Carnaval de Salvador 2023 com segurança nos Camarotes Acessíveis podem fazer as inscrições, a partir desta segunda-feira (13). São 470 vagas disponíveis, idealizadas pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

O cadastro pode ser realizado de forma presencial, na sede do Cadastro Único (CadÚnico), Rua Miguel Calmon, 28, Comércio, até sexta-feira (17), ou através do site. As vagas são limitadas.

“O Camarote Acessível acontece pelo sexto ano, com intuito de proporcionar inclusão social, infraestrutura e vista privilegiada nos circuitos Campo Grande, Ondina e Piedade, para quem mais precisa”, pontuou o secretário da Sempre, Júnior Magalhães.

Os espaços funcionam com programação diferenciada para atender ordem de desfiles das atrações nos dias da festa. O camarote de Ondina inicia as atividades na quinta-feira (16), das 17h às 3h e atende os dois públicos, enquanto o espaço do Campo Grande começa a receber os foliões na sexta-feira (17), das 12h às 20h e atende somente idosos (idade a partir de 60 anos). Também, a partir da sexta-feira (17), na Piedade, as atividades acontecem das 13h às 21h, cujo público são apenas pessoas com deficiência.

No ato da inscrição, cada pessoa pode realizar o cadastro para até dois dias da festa, e indicar até um acompanhante, com idade igual ou superior a 18 anos. Para acesso aos Camarotes Acessíveis, é necessária a apresentação de documento original com foto.

A entrada é garantida até 1h após o início das atividades nos equipamentos. O acesso só será permitido até 1h antes do término das atividades diárias dos camarotes. O regulamento completo está disponível no site.