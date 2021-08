Prefeitura amplia horário de bares e libera eventos com até 300 pessoas

Salvador avança nas flexibilizações de estabelecimentos. Agora, bares e restaurantes vão poder funcionar até as 2h, mantendo os protocolos sanitários. As mudanças foram anunciadas pelo prefeito Bruno Reis, nesta sexta-feira (6).

A prefeitura também liberou a ampliação da capacidade de público dos eventos sociais, que agora podem ter até 300 pessoas. Além disso, também está permitida a apresentação de bandas com todos os integrantes, usando máscara. Antes, era permitida apenas a apresentação com voz e violão.

As feiras, congressos e eventos científicos também já podem ser realizados sem limitação de público.

"Estamos avançando por etapas. Vamos avaliando a cada semana e vendo as flexibilizações que podemos fazer", explicou o prefeito Bruno Reis.

Ele disse ainda que a prefeitura vai realizar o evento-teste para estabelecer os protocolos para a retomada de shows na cidade.

"Assim que a gente tiver uma segurança sobre a variante delta, que ela não atingiu nossa cidade, pretendemos realizar o evento-teste em parceria com as entiddes. Vamos ter o exame PCR, distanciamento, e todos os protocolos", explicou o prefeito.

Toque de recolher

As flexibilizações em Salvador estão em consonância com o decreto do governo estadual, que suspendeu o toque de recolher e ampliou a capacidade dos eventos em todo o estado.

No entanto, shows e festas, independente do número de participantes, continuam proibidos em toda a Bahia.



O decreto passa a vigorar já a partir desta sexta. Com isso, ficam autorizados, até 17 de agosto de 2021, os eventos e atividades com a presença de público de até 300 pessoas, como cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em espaços públicos ou privados, circos, festas públicas ou privadas, parques de exposições, solenidades de formatura, passeatas e afins, funcionamento de zoológicos, museus, teatros e afins. O Governo ressalta que essa liberação não inclui a realização de shows e festas.



Nos municípios integrantes de Região de Saúde em que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid se mantenha, por cinco dias consecutivos, superior a 60%, eventos e atividades poderão acontecer com público de até 100 pessoas. Eventos esportivos em todo o estado continuam a acontecer, porém sem a presença de público.



Os espaços culturais como cinemas e teatros devem funcionar obedecendo a limitação de 50% da capacidade do local. Já a lotação permitida em estabelecimentos comerciais, de serviços e financeiro, como mercados e afins, deverá ser definida em ato editado por cada Município, considerado o tamanho do espaço físico, com o objetivo de evitar aglomerações.



O decreto manteve a orientação em relação às aulas. As atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares, poderão ocorrer de forma semipresencial nos Municípios integrantes de Região de Saúde em que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid se mantenha, por cinco dias consecutivos, igual ou inferior a 75%, obedecendo a ocupação de 50% da capacidade das salas de aula.