Prefeitura antecipa pagamento dos servidores para sexta de Carnaval

Os servidores municipais vão ter os salários antecipados do dia 28 para a próxima sexta-feira (21). A notícia foi divulgada pelo prefeito ACM Neto nesta quarta-feira (19), durante a vistoria das estruturas montadas pela prefeitura para a folia.

"Depois de conversar com o secretário municipal de Gestão, Thiago Dantas, decidimos que todos os colaboradores vão receber os vencimentos na sexta-feira agora, dia 21, de maneira que possam pular e curtir o Carnaval ou, se for o caso, viajar já com dinheiro na conta", declarou o prefeito.

No total, Salvador possui cerca de 38 mil servidores ativos e inativos. O pagamento dos salários representa um impacto de aproximadamente R$220 milhões nos cofres públicos municipais.