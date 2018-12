Prefeitura anuncia investimento de R$500 milhões na comunidade Mané Dendê

A região da bacia do Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, será revitalizada com ações de saneamento e urbanismo. O lançamento do programa Novo Mané Dendê será feito pelo prefeito ACM Neto nesta segunda-feira (10), às 16h30, na Rua das Cabaceiras, em Ilha Amarela (em frente ao CMEI Ilha Amarela). O prefeito estará acompanhado dos representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) Gustavo Mendez e Felix Roberto Prieto Arbelaez, além de secretários e dirigentes.

Com investimento de US$135 milhões (R$507,6 milhões), sendo US$67,5 milhões fruto de empréstimo internacional assinado em junho passado com BID e contrapartida de igual valor pela Prefeitura, o projeto Novo Mané Dendê vai beneficiar diretamente 10 mil habitantes e outros 35 mil de forma indireta dos bairros de Alto de Santa Terezinha, Itacaranha, Plataforma e Rio Sena.

Serão feitas obras de microdrenagem, saneamento básico, urbanização e mobilidade, além da construção de unidades habitacionais destinadas à população carente e ações sociais, a exemplo de capacitação profissional.

A bacia do Rio Mané Dendê atravessa quatro bairros do Subúrbio e deságua na cachoeira de Oxum e Nanã, no Parque São Bartolomeu, lugar de tradição e culto das religiões afro-brasileiras. As famílias da região da bacia vivem atualmente em moradias precárias, perto de esgoto e de doenças, em terreno acidentado, com riscos de inundações e deslizamento de encostas. No total, os benefícios atingirão 800 mil m² de área e as melhorias envolvem diversas áreas.