Prefeitura anuncia pacote de obras e ações com quase R$ 1 bilhão em investimentos

Para celebrar o aniversário de 474 anos de Salvador, no próximo dia 29 de março, a Prefeitura realizará uma extensa programação. As comemorações envolvem entregas de obras, lançamentos de licitações e assinaturas de ordens de serviço até o final de abril, com investimentos de quase R$ 1 bilhão. O pacote de intervenções foi divulgado pelo prefeito Bruno Reis nesta quarta-feira (15), no Teatro Gregório de Mattos, no Centro.

“É um momento histórico de celebrar a fundação da primeira capital do Brasil. Além de ações culturais, de lazer, música e arte, a Prefeitura preparou um conjunto de presentes para oferecer a Salvador e, em especial, ao cidadão. Durante 40 dias, teremos um conjunto de ações que serão entregues, totalizando quase R$ 1 bilhão de investimentos para que a cidade fique muito melhor para todos os que moram e vivem aqui”, destacou o prefeito.

Entre as novidades apresentadas pelo chefe do Executivo municipal estão inaugurações de equipamentos para melhoria do serviço público nas áreas da educação, assistência social, mobilidade, tecnologia e infraestrutura urbana. No total, o pacote anunciado por Bruno Reis soma cerca de R$ 915 milhões.

As ações envolvem, por exemplo, as entregas da Estação do BRT na Pituba, de urbanização de mais um trecho do projeto Mané Dendê em Ilha Amarela, além de anel óptico da infovia de dados da cidade, requalificação da primeira etapa da Estrada do Curralinho (Imbuí), infraestrutura da Rua Granja Marazul (Stiep) e ligação da Rua das Pedrinhas com barramento do Paraguari (Periperi).

A Prefeitura vai inaugurar, ainda, duas escolas municipais - sendo uma delas a Sol Nascente (Ceasa) e a outra Nossa Senhora dos Anjos (Brotas) -, assim como o Centro de Convivência Socioassistencial Baixa Fria (São Marcos).

Também estão previstos os restauros do busto de Glauber Rocha, na Baixa de Quintas, e do monumento em homenagem ao professor Cláudio Veiga, em Nazaré. Uma estátua de Moraes Moreira, ícone da música brasileira e do Carnaval baiano, será confeccionada e instalada na Praça Castro Alves.

Além disso, oito áreas de risco para deslizamentos de terra serão beneficiadas com proteções de encostas, entre contenções definitivas e geomantas. Os bairros alcançados são Lobato, Chame-Chame, Fazenda Coutos, Engenho Velho de Brotas, Jardim Nova Esperança, Águas Claras, Boca da Mata e São Caetano.

Ainda como forma de reforçar a estratégia de prevenção contra os efeitos das chuvas, sistemas de alerta e alarme serão instalados nas comunidades Creche (Castelo Branco), Irmã Dulce (Cajazeiras VI), Barão Vila da Barra e Vila Sabiá (ambas na Liberdade), Mangabeira (Cajazeiras VIII) e Mangueira Olaria (Sete de Abril).

Mais entregas

Serão inauguradas 100 novas praças, cinco campos de futebol e uma quadra. Cerca de 219 pontos de LED, entre lâmpadas e refletores, trarão melhorias a espaços esportivos de Salvador através do programa Clareou é Gol.

Na área de habitação social, haverá entrega de 376 casas pelo programa Morar Melhor no Barbalho, Estrada das Barreiras e Candeal. Além disso, 385 títulos de propriedade serão concedidos para moradores dos conjuntos habitacionais Guerreira Zeferina e Baixa Fria por meio do programa Casa Legal.

Licitações

Outras ações para comemorar os 474 anos de Salvador abrangem publicações de editais de licitação. Esses processos tirarão do papel a execução de obras do cais da Gamboa, de construções como a Central de Acessibilidade Comunicacional e de quatro passarelas para a mobilidade de pedestres. Pelo menos 250 praças serão reformadas e construídas, e a cidade ainda ganhará em breve 10 estações meteorológicas e 25 estações pluviométricas.

Para incentivar a prática de esporte e lazer, a Prefeitura abrirá licitação para a reforma do campo de futebol e da quadra poliesportiva da Rua Principal, em Nova Esperança. Medidas similares alcançarão o campo da Rua Almirante Mourão, em Fazenda Coutos, e a quadra da Rua Lourival Costa com Rua Joinville, em Águas Claras.

A administração municipal lançará licitação para gestão do Hospital Público Veterinário - estrutura localizada em Canabrava e que já conta com obras bastante adiantadas -, para implantação de infraestrutura hiperconvergente (processamento, armazenamento e backup de dados digitais) e estudo de um polo logístico.

Ordens de serviços

Os investimentos para festejar o aniversário da primeira capital do Brasil também terão uma série de medidas para reforçar as políticas na área da saúde.

Dessa forma, a Prefeitura vai autorizar a construção do Pronto Atendimento de Ilha de Maré; assim como reformas e ampliações do Centro de Oncologia Infantil do Hospital Martagão Gesteira e do setor de radiologia do Hospital Aristides Maltez. As ações preveem também assinatura de ordem de serviço para ampliação do programa Saúde Itinerante.

No âmbito educacional, será feita a ampliação e reforma de 33 unidades escolares, cobertura e reforma de 80 quadras poliesportivas de escolas, construções de 31 salas de Atendimento Educacional Especializado, do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) e da escola Mané Dendê, no Rio Sena.

Outros projetos de infraestrutura e requalificação urbana a serem executados compreendem a construção de 710 moradias no Subúrbio pelo projeto Mané Dendê. A região ainda ganhará um Centro Cultural Comunitário no Rio Sena, Mercado Municipal e terminal de ônibus no Alto da Terezinha.

No período da programação do aniversário de Salvador, será autorizado início do projeto executivo de ligação subterrânea Campo da Pólvora - Baixa dos Sapateiros - Comércio, requalificações do Porto da Lenha (Ribeira), do Píer Bananeiras (Ilha de Maré) e dos acessos viários entre as avenidas Bonocô, Barros Reis até o Cabula. A Prefeitura também fará urbanização das áreas livres do BRT - Estação Hiper e Cidadela.

O bairro do Comércio, por sua vez, será beneficiado com novos espaços públicos. Um deles é o SAC Náutico e o outro é a Arena Capoeira. Recursos também serão destinados para requalificação da sede do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).

Outra novidade é que a capital baiana ganhará 14 gradis anti-suicídio em viadutos, o Palco dos Poetas, na Praça Castro Alves, e terá requalificadas a orla da Praia do Flamengo e a Av. Centenário.

Serão feitas, inclusive, a recuperação dos meios fios e dos passeios do Largo do Campo Grande, assim como requalificação do Espaço Colaborativo de Inovação em Sustentabilidade (Colabore), no Parque da Cidade, e a implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), na Avenida Suburbana.

Até abril, a Prefeitura também vai autorizar a construção de mais sete contenções de encostas, implantação de 25 geomantas e início de reformas de 687 moradias pelo Morar Melhor.