Prefeitura anuncia unidade de saúde, píer, contenções e Morar Melhor em Ilha de Maré

A Ilha de Maré receberá um conjunto de obras realizadas pela Prefeitura. O prefeito Bruno Reis esteve na localidade neste sábado (1º) para autorizar o início imediato das construções de uma unidade de Pronto Atendimento (PA), que funcionará 24 horas, além de 11 contenções, sendo seis encostas e cinco marítimas, duas praças, um píer, uma quadra poliesportiva e reformas de 50 casas pelo programa Morar Melhor.

As obras fazem parte do Plano Urbanístico das Ilhas, elaborado pela gestão municipal junto à população local. Ao todo, são R$ 10,2 milhões de investimento direcionados à Ilha de Maré nesta primeira etapa de intervenções. No plano, que visa promover mais qualidade de vida aos moradores do território insular, as comunidades puderam estabelecer quais são as suas prioridades nas áreas de infraestrutura, saúde, mobilidade e lazer.

O PA Ilha de Maré ficará situado na comunidade de Praia Grande, na Rua da Caieira. O local terá capacidade de realizar 650 atendimentos por mês. “A comunidade de Praia Grande, e das Ilhas como um todo, tinha um grande sonho, que foi manifestado na elaboração do plano. Nós já tínhamos implantado uma unidade de saúde em Bom Jesus dos Passos, mas não havia ainda um PA 24 horas, que pudesse atender emergências também no final de semana. Então, esse PA vai realizar esse sonho, prestando atendimento de domingo a domingo, o dia inteiro. Contará com uma equipe de saúde completa, com médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem”, disse Bruno Reis.

A unidade, que já teve as obras iniciadas, atenderá pessoas em situação de emergência e urgências ininterruptamente, com atuação de médico clínico generalista e acolhimento e classificação de risco realizado por enfermeiros. O equipamento contará com seis leitos, sendo um de reanimação, dois de observação adulto, dois de observação pediátrica e um de isolamento e serviços de apoio. Também terá sala de inaloterapia e medicação (adulto e pediátrico), posto de enfermagem, serviço social, farmácia satélite e almoxarifado. O prazo de conclusão das obras é de sete meses e o custo será de R$ 1,1 milhão.

Durante a sua passagem pela Ilha de Maré, Bruno Reis destacou o simbolismo de anunciar um pacote de obras na comunidade em plena semana de comemoração do aniversário de 474 anos de Salvador.

“Nós fizemos questão de vir aqui comemorar com vocês essa semana tão importante para Salvador. Mais importante do que as ordens de serviço que assinei aqui, é a atenção. Talvez seja a primeira vez nesses 474 anos que o prefeito vem às ilhas num período de aniversário da cidade. Essa é a prova de que a nossa gestão trabalha pela cidade como um todo, em todas as áreas”, salientou.

Contenções

A Ilha de Maré também receberá um conjunto de novas contenções. Serão seis obras para estabilização de proteção de encostas situadas em áreas de risco de deslizamento de terra, cujas áreas variam entre 56 m² a 274 m². Apenas a Rua Tancredo Neves, na comunidade de Praia Grande, receberá quatro proteções, enquanto que a Rua Passa Cavalo terá outras duas. Os serviços feitos nesses locais envolverão implantação de sistema de drenagem, aplicação de solo grampeado verde, recomposição do passeio e muro de cantaria de pedra.

Entre as contenções marítimas, serão três em Praia Grande, uma em Bananeira e uma em Passa Cavalo. As intervenções ocorrerão em trechos da orla onde existem muros de alvenaria de pedra para proteção contra a ação da maré. No entanto, há diversos pontos que estão degradados. Para o serviço, a Prefeitura aplicará alvenaria de pedra e de muro gabião. A conclusão das 11 contenções está prevista para acontecer em 12 meses e o montante investido é de R$ 5,9 milhões.

“Vocês sabem como as obras de encostas em toda a cidade são prioridade para a nossa gestão, porque elas salvam vidas, especialmente no período de chuvas. E essa também foi uma prioridade que a comunidade havia colocado quando elaboramos o Plano Urbanístico das Ilhas. Então, neste momento, dou a ordem de serviço de quase R$ 6 milhões, quase R$ 1 milhão por encosta, para início imediato das obras”, disse Bruno Reis em Praia Grande.

Píer

Outro sonho antigo da população, a construção do píer na comunidade de Bananeiras se tornará realidade. A estrutura vai melhorar o embarque e desembarque de passageiros, inclusive de turistas que movimentam a economia local, trazendo mais comodidade e segurança, uma vez que não será mais preciso se deslocar pela areia da praia para entrar e sair das embarcações.

O píer terá 157 metros de extensão, sendo 12m de plataforma flutuante; 10m de ponte móvel de ligação entre a plataforma flutuante e o atracadouro; e 135 m de atracadouro em concreto pré-moldado. Haverá guarda-corpo em aço e fundação em estaca raiz em solo e em rocha. A obra será concluída em quatro meses e o investimento é de R$ 2,7 milhões.

“Estou aqui resgatando um compromisso assumido no passado, quando era vice-prefeito e estive em Bananeiras. Naquela ocasião eu disse que, se tivesse a oportunidade, iria construir o píer. Essa é a última localidade da Ilha de Maré que não tem píer. As pessoas têm que desembarcar na água, como eu fiz. Mas, anotem aí: essa foi a última vez que o prefeito veio aqui e teve que desembarcar na água. Porque estaremos aqui em breve para comemorar o píer de Bananeiras”, disse na comunidade.

Lazer e habitação

Também como parte dos compromissos assumidos na elaboração do Plano Urbanístico das Ilhas, a Prefeitura de Salvador autorizou a construção de duas praças na comunidade de Praia Grande, na Rua da Caieira.

Ainda em Praia Grande, a Prefeitura vai construir uma quadra poliesportiva na Rua do Beco. O espaço poderá ser utilizado para partidas e campeonatos amadores entre crianças, jovens e adultos, como parte da estratégia da Prefeitura de fomentar a prática esportiva nas diferentes áreas da cidade.

Já na visita a Bananeiras, o prefeito Bruno Reis deu ordem de serviço para obras em 50 casas que já foram credenciadas no programa Morar Melhor. O projeto realizará a reforma de banheiros, lajes, cozinhas ou outros espaços de acordo com a vontade de cada morador.