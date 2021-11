Prefeitura apresenta novo plano de desenvolvimento de Salvador

O novo planejamento estratégico de Salvador para os próximos quatro anos foi apresentado pela prefeitura, nesta quinta-feira (11), e tem 100 metas. O Município vai apostar em tecnologia e inovação para impulsionar o desenvolvimento da cidade e prometeu 340 marcos de entrega nesse período. O investimento será de R$ 4,9 bilhões.

O planejamento foi apresentado em um evento no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, com a presença dos secretários e outras autarquias municipais e de representantes do Legislativo. A ideia é criar condições para a retomada do crescimento econômico, fomentar uma nova matriz e modernizar os serviços municipais.

O documento coloca como meta também expandir a cobertura de serviços públicos, reduzir as desigualdades sociais, combater a discriminação racial e de gênero e potencializar a diversidade cultural. A cobertura de atenção básica deve alcançar 70%, será construída e entregue a primeira maternidade municipal e o primeiro parque de esportes olímpicos.

Serão construídos dez novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e todas as unidades de saúde terão prontuários eletrônicos. Além disso, todas as escolas terão educação digital, os alunos serão alfabetizados até o 2º ano e a estimativa é de crescimento de 50% no setor de tecnologia. São sete eixos temáticos e 103 projetos que serão desenvolvidos até 2024. O prefeito Bruno Reis (DEM) destacou os esforços e as dificuldades de 2021.

“É fato. As finanças públicas do ano de 2021 foram sacrificadas, porque as prefeituras não tiveram ajuda por parte dos outros governos, como tiveram em 2020 para lidar com a pandemia. Nós tivemos que ampliar os serviços de saúde para evitar um colapso na cidade. Mantivemos os programas sociais durante o auge da pandemia e muitos recursos foram investidos”, contou.

Ele afirmou que a recuperação da economia é um desafio para todos os gestores, mas garantiu que Salvador está concluindo 2021 no azul. “O que posso assegurar é que vamos fechar o ano com as contas equilibradas, ou seja, honrando todos os nossos compromissos com servidores e fornecedores. E vamos, a partir dos próximos anos, buscar as condições para mais investimentos a partir da garantia de uma poupança corrente de 5% da nossa receita. Uma meta desse planejamento”, disse.

Segundo o gestor, o novo plano de desenvolvimento da cidade vai oferecer melhor qualidade de vida para os moradores e visitantes de Salvador, mais conhecimento, igualdade social, inovação e desenvolvimento inclusivo, mobilidade, modernidade, sustentabilidade e eficiência.

Elaborado pela Casa Civil em parceria com as outras secretarias, o planejamento foi norteado pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), Plano de Governo 2021–2024, Plano Salvador 500, Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, Estratégia de Resiliência de Salvador, Plano de Ação Climática de Salvador e o Plano Municipal de Cultura.