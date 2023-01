Prefeitura dá início a discussões para revisão do valor das passagens de ônibus

A Prefeitura de Salvador deu início ao processo de revisão do valor das passagens de ônibus e pretende anunciar o novo preço base até o final deste mês de janeiro. Diferente do reajuste anual no preço da tarifa rodoviária, a revisão ocorre a cada quatro anos e indica a quantia que deve ser cobrada ao consumidor, com base em um cálculo que considera outras dinâmicas do transporte público, além da inflação e do preço do diesel.

Para isso, são analisados quatro fatores: projeção de demanda de passageiros dos próximos quatro anos, estimativa de frota para os próximos quatro anos, custo de capital - remuneração do capital investido pela concessionária - e o investimento para o período. Estes quatro temas compõem o estudo da revisão tarifária que indicará o valor base da tarifa de ônibus durante o próximo ciclo de quatro anos.

Segundo explica o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fabrízzio Muller, "é como se estivéssemos zerando todos os custos e reestudando todos eles, começando um novo sistema de ônibus. Com base na demanda a gente estima a quantidade de frota. Com base nisso calculamos o custo do capital investido pela concessionária, que é remunerado pela tarifa e existe o custo de investimento. Com isso a gente chega na nova tarifa”, detalha.

Sem dar pistas sobre o novo valor, o Fabrizio Muller ainda informou que, a partir da nova tarifa base definida pela Semob, os próximos reajustes devem ocorrer com base neste valor nos quatros anos seguintes.

Procurada, a Íntegra informou que as empresas de ônibus não comentam sobre o valor da tarifa. A reportagem não conseguiu contato com a Associação em Defesa dos Usuários de Transporte Público.