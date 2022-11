Prefeitura de Cairu diz que está mediando impasse entre moradores e donos de pousada de Boipeba

Depois que moradores da Ilha de Boipeba, no sul da Bahia, se revoltaram contra uma pousada de luxo e retiraram os móveis que o estabelecimento havia colocado na praia de Moreré, a prefeitura de Cairu informou, nesta sexta-feira (18), que realiza reuniões frequentes para resolver o impasse.

A proprietária da pousada teria pedido para que os pescadores não atracassem as embarcações na praia em frente à pousada dela e, por isso, os moradores se reuniram no sábado (12) com o objetivo de passar a mensagem de que "ela não é dona da praia" e decidiram retirar os móveis da faixa de areia e colocá-los dentro da pousada. Depois disso, a prefeitura de Cairu destacou que tem tido reuniões frequentes para discutir ações com a comunidade de Moreré.

"Nestes encontros, feitos com moradores locais e o trade (donos de pousadas, restaurantes e outros estabelecimentos), são abordados os investimentos e ordenamento local", disse a prefeitura. "Nestas conversas é discutido também o uso da faixa de areia", acrescentou.

Na nota, a a prefeitura destaca que a gestão municipal tem participado e mediado, "a fim de tomar decisões democráticas que atendam da melhor forma todos os lados".

Entenda o caso

Moradores da Ilha de Boipeba, no sul da Bahia, se revoltaram contra uma pousada de luxo após discussões e retiraram os móveis que o estabelecimento havia colocado na praia de Moreré. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação dos nativos da ilha. (veja o vídeo).

A confusão começou, segundo o radialista local Claudio Cacau, após a proprietária da pousada começar a "implicar" com os moradores. " Ela chegou e já de cara buscou problemas com a comunidade. Primeiro pegou no pé do pessoal porque tinha um bar do lado (da pousada) e que os bêbados estavam incomodando. Agora ela começou a pedir para as embarcações não atracassem na praia em frente à pousada dela", contou.

Após o pedido da empresária, os moradores se reuniram no último sábado (12) com o objetivo de passar a mensagem de que "ela não é dona da praia" e decidiram retirar os móveis da faixa de areia e colocá-los dentro da pousada.

"Tendo o direito público desrespeitado, pescadores, banhistas e moradores de Moreré deram um 'chega pra lá' na invasora. Não há nenhuma autorização de qualquer órgão público que permita uso de praia como espaço privado", declarou Claudio.

O outro lado

A diretora operacional Pousada Coco Bambu Moreré, Adriana Lemos, informou ao CORREIO, por meio de nota, que a manifestação na porta da pousada aconteceu depois que uma família nativa, que possui um estabelecimento ao lado, movimentou outros moradores para a ação.

Ainda de acordo com Adriana Lemos, a pousada havia registrado uma queixa junto ao Ministério Público contra poluição sonora na região. A Prefeitura de Cairu então distribuiu um ofício aos empresários da Praia do Moreré alertando sobre a Lei do Silêncio. O documento também dava prazo de 48 horas para que barcos e mobiliários fixos na areia da praia fossem removidos.

"Por clara falta de comunicação do Poder Público, a família junto com moradores acreditaram que a iniciativa do ofício recebido, fosse baseado em ação movida por nossa pousada para cumprimento das leis vigentes no município de Cairu", diz o texto.

A diretora operacional da pousada informou ainda que considera o protesto dos moradores como ato de vandalismo e, por conta disso, foram tomadas "providências legais no âmbito criminal". O texto pontua ainda que outros empresários da Ilha de Boipeba estão entrando com uma ação judicial coletiva contra o Município de Cairu.