Prefeitura de Dom Macedo Costa tem 27 vagas; salários chegam a R$ 9,9 mil

A prefeitura de Dom Macedo Costa, a 185 km de Salvador, está com processo seletivo aberto para 27 vagas em diversos cargos. As oportunidades são para técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, técnico de vigilância epidemiológica, técnico em radiologia, auxiliar de saúde bucal, odontólogo, enfermeiro, nutricionista, assistente social, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo e médico de diversas especialidades. Os salários variam de R$ 1.090 a R$ 9.900. As inscrições devem ser feitas, de forma presencial, até o dia 21 de junho, na prefeitura. O processo seletivo tem prazo de validade de um ano e para avaliar os candidatos será realizado somente análise curricular. Mais informações podem ser consultadas no site http://www.dommacedocosta.ba.gov.br.

Receita Federal seleciona peritos na Bahia

As alfândegas da Receita Federal em Salvador, Itabuna e Aracaju estão selecionando 48 profissionais especialistas no cargo de perito técnico. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 25 de junho e 16 de julho de 2019 no endereço eletrônico oficial https://.receita.economia.gov.br/sobre/processos-seletivos-publicos .