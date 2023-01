Prefeitura de Jequié segue com recuperação de ruas danificadas pelas chuvas

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, vem intensificando a manutenção das vias públicas prejudicadas pelas últimas chuvas e as equipes seguem com frentes de trabalho em diversos bairros e localidades. Nesta quinta-feira, 26, teve início a recuperação da Rua Dr. Vanderli Malta, no Loteamento Sol Nascente, no bairro Joaquim Romão.

Por conta das águas das chuvas, a via, que é em declive, apresentou erosões e valas, ficando intransitável e oferecendo riscos às pessoas.

No local, o serviço de recomposição do solo vem sendo feito com o auxílio de uma retroescavadeira e, em seguida, os trabalhos de compactação, que será concluído com a aplicação do concreto usinado. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes, vias em boas condições melhora a qualidade de vida das pessoas e ajuda na agilidade de deslocamento da população no eixo urbano.

“Estamos atuando em diversas frentes e por toda a cidade, graça a Deus! Temos muito ainda recuperar, pois além das chuvas tivemos os impactos das enchentes que causaram danos estruturais nas vias públicas do município. No Loteamento Sol Nascente já estamos fazendo as intervenções e melhorias, pois o objetivo deste nosso trabalho é a modernização viária, com a ampliação das ruas pavimentadas, pois além do desenvolvimento estrutural que isso proporciona, também facilita o deslocamento dentro do espaço urbano e gera mais qualidade de vida para a nossa população.”, explicou o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes.