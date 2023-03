Prefeitura de Salvador abre 47 vagas de estágio em diferentes áreas

A Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) abriu 47 vagas para estágios supervisionados em diferentes áreas. Alunos matriculados nos cursos de Direito, Engenharia Civil, Psicologia, Serviço Social e Educação Física podem se inscrever até o dia 14 de abril através do e-mail: estagio.sempre@salvador.ba.gov.br.

Os pré-requisitos para envio do currículo são a comprovação do cumprimento de mais de 50% do curso e a demonstração de matrícula, contendo o turno. Ao todo, são 15 vagas para alunos cursando Serviço Social, 15 para alunos de Educação Física, oito para estudantes de Psicologia, sete para estudantes de Direito e duas para Engenharia Civil.

“Investir em educação também é investir em desenvolvimento social, afinal esses programas podem ser altamente eficazes, não apenas para qualificação dos estudantes, mas também para a melhoria das suas condições de vida e para redução da desigualdade social para muitos. A oportunidade pode mudar a vida desses estagiários”, disse o secretário da Sempre, Júnior Magalhães.