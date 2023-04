Prefeitura de Salvador anuncia implantação de mais 46 leitos no Hospital Martagão Gesteira

O prefeito Bruno Reis e a Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Hospital Martagão Gesteira (HMG), fecharam um acordo para implementar 46 novos leitos oncológicos na unidade de saúde. A parceria foi fechada nesta quinta-feira (13), durante solenidade realizada na sede do HMG, no Tororó.

O projeto prevê, por meio de uma readequação e qualificação estrutural, a construção de dois novos pavimentos na unidade, garantindo a acomodação dos pacientes oncológicos em um mesmo local, com assistência especializada, incluindo aqueles ainda em processo de investigação diagnóstica, seja com perfil clínico ou cirúrgico.

Durante a cerimônia, Bruno Reis destacou a importância do hospital para o público infantil. “Aqui, nós atendemos boa parte das crianças que necessitam de tratamento oncológico, não só em Salvador, mas no estado da Bahia. Firmamos hoje, mais uma parceria que a prefeitura vai apoiar com R$3,6 milhões”, destacou o prefeito. Ainda segundo Bruno Reis, o apoio abrira uma nova fase de transplantes para as crianças.

"Precisávamos ampliar este número, oferecer serviços de saúde com melhor qualidade. Reconhecendo a história, importância e, acima de tudo, o trabalho de excelência que é realizado no Martagão, não só no tratamento das crianças que estão com cancer, mas também com esses recursos que vão permitir iniciarmos uma nova fase de transplantes para as crianças”, complementou Bruno.

Além do prefeito, estiveram presentes a vice-prefeita e secretária Municipal da Saúde, Ana Paula Matos, dentre outras autoridades municipais.

Nova estrutura

Com a conclusão do projeto, a instituição passará a contar com 46 novos leitos para internação oncológica, sendo quatro unidades com antecâmara e sistema de refrigeração adequada para realização de transplante de medula óssea, dois leitos de isolamento e 40 leitos de enfermaria dupla para atendimento aos pacientes clínicos e cirúrgicos em investigação ou tratamento oncológico.

A vice-prefeita e secretária Municipal da Saúde, Ana Paula Matos, reforçou que a ampliação do número de leitos fortalece a atuação do hospital, garantindo maior capacidade de atendimento para o cidadão. “Hoje assinamos um termo de compromisso, mas que em breve será transformado em obra física, que é o fortalecimento de toda a política na área de saúde, em especial da medicina oncológica em nossa cidade”, disse.

Atuando de forma filantrópica e atendendo pacientes de todo o estado, através do Sistema Único de Saúde (SUS), o Martagão Gesteira foi, em 2022, responsável por 63% das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos na Bahia. Foi responsável também por 44% dos tratamentos oncológicos; por 41% das cirurgias cardíacas e por 22% das cirurgias neurológicas. Em média, por ano, o Hospital atende a mais de 80 mil pacientes e realiza mais de 500 mil atendimentos, em 28 especialidades médicas.

“É um ato extremamente relevante no que diz respeito à assistência às crianças de Salvador. Com isso, a Prefeitura mostra sensibilidade com essas crianças, que padecem dessa doença tão grave e, ao mesmo tempo, confirma um voto de confiança em nossa instituição, como capazes de resolver esse tipo de problema. É um momento de muita alegria e satisfação”, explica Carlos Emanuel Melo, superintendente geral da Liga Álvaro Bahia.

No último ano, o Martagão realizou mais de 6,7 mil internamentos e mais de 5 mil procedimentos cirúrgicos. A instituição ainda é referência no tratamento oncológico na região, realizando em torno de 40% dos tratamentos quimioterápicos de tumores em crianças e adolescentes da Bahia.

O Hospital também é o único no Estado a realizar o Transplante de Medula Óssea Autólogo, para pacientes abaixo dos 14 anos via SUS, ampliando as chances de cura para casos graves e reduzindo o deslocamento de famílias em busca do tratamento adequado.