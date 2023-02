Prefeitura de Salvador investiga denúncias de vendas de licenças para trabalhar no Carnaval

Após diversos trabalhadores autônomos não conseguirem realizar o cadastramento online para atuar no Carnaval, a Prefeitura de Salvador está apurando denúncias de possíveis vendas de licença para ambulantes trabalharem na folia. A informação foi dada pelo secretário municipal de Ordem Pública, Luciano Ribeiro, em entrevista à TV Bahia, nesta quinta-feira (09).

Segundo os relatos dos trabalhadores à imprensa, a venda estaria sendo feita nas redes sociais e em sites de compras. Além dessas denúncias, o próprio secretário afirmou ter visto um dos anúncios no Facebook. "Ontem, por coincidência, eu próprio abri o Facebook e vi em um dos sites de vendas alguém oferecendo uma licença para ser vendida. Imediatamente encaminhei para minha equipe para se apurar", disse o gestor.

Ainda conforme o secretário da Semop, as denúncias são de que as licenças vendidas seriam de pessoas que já fizeram o credenciamento e não de servidores da prefeitura. No entanto, ele também diz acreditar que o comércio seja uma fake news, já que as licenças são intransferíveis.

"Eu não sei, acredito até que seja fake news, porque todos sabem que essas licenças são intransferíveis e haverá fiscalização para que essas pessoas não façam isso", destacou Luciano Ribeiro.

De acordo com a Polícia Civil (PC-Ba), nenhuma investigação está sendo realizada pelo batalhão, pois o procedimento só poderá ser iniciado após o registro de uma ocorrência.

A reportagem entrou em contato com Secretaria de Ordem Pública para saber mais detalhes sobre a apuração de vendas de licenças, mas até a publicação desta matéria não houve retorno

Transtorno

O cadastramento dos ambulantes estava agendado para ocorrer virtualmente, das 10h de quarta-feira (08) até às 10h desta quinta-feira, mas diversos trabalhadores não conseguiram realizar o procedimento e protagonizaram protestos e longas filas na porta da Semop.

Mesmo com o encerramento do cadastro, os trabalhadores permanecem acampados no local, na expectativa do cadastro presencial. Alguns estão na porta da Semop há quase um mês.

Segundo a secretária, 3.500 trabalhadores foram cadastrados. Eles poderão retirar o kit de venda a partir da próxima semana.