Prefeitura de Salvador lança portal com cursos e vagas para área de tecnologia

A prefeitura de Salvador lançou nesta quarta-feira (9) a plataforma Salvador Tech, um portal voltado para área de tecnologia na capital baiana, com oferta de cursos e vagas. O projeto é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec).

As informações ficarão disponibilizadas de maneira gratuita, através de 12 parcerias com instituições privadas do setor. Os interessados precisam se cadastrar na plataforma para acessar o conteúdo. O site é o www.salvadortech.salvador.ba.gov.br.

O programa já disponibiliza nesse lançamento quatro trilhas de aprendizagem (conhecimentos básicos, carreiras, softskills e cursos técnicos) para mais de 80 cursos e 140 aulas completamente on-line. Também na plataforma, as empresas parceiras que buscam profissionais na área se associam para construir uma trilha personalizada de formação profissional - a ideia é que a empresa funcione como uma escola para sua própria demanda, segundo a prefeitura.

A formação introdutória conta com uma união entre o teste de perfil profissional e os cursos de instituições atuantes do setor, com temas, desde conhecimentos básicos até softskills e de tecnologia. A ideia é descobrir a vocação do candidato e encaminhá-lo para programas voltados à empregabilidade na formação tech correspondente.

Para os próximos anos, a prefeitura quer disponibilizar mais de 5 mil oportunidades de formativos técnicos para a população de Salvador.

Durante o evento de lançamento, no Hub Salvador, no Comércio, o prefeito Bruno Reis falou da importância da tecnologia no mundo atual. “Uma de minhas metas é inserir Salvador neste mundo digital, modernizar e dar mais eficiência às políticas públicas. Isso leva a uma prefeitura completamente digital, que facilita a vida do cidadão e traz novos e melhores resultados, conectados ao que acontece no Brasil e no Mundo. Ainda somos uma cidade muito injusta, e só iremos mudar essa realidade quando, através de nossas ações, pudermos garantir mais oportunidades de emprego e renda. Para tanto, estamos oferecendo incentivos fiscais e oportunidades para reter aqui os novos talentos", afirmou.