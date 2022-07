Prefeitura de Salvador vai lançar 'Virada Esportiva'

A cidade de Salvador vai ganhar uma 'Virada Esportiva'. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital baiana, Bruno Reis, nesta sexta-feira (22), durante lançamento da 4ª edição da Maratona Salvador. O evento, que ainda está sendo formatado, vai reunir diversas modalidades esportivas.

"A gente ainda está definindo, mas serão as principais modalidades esportivas, principalmente aquelas que têm maior apelo na nossa cidade. Vamos realizar durante um período todas essas competições, então estamos organizando isso para dar também uma chacoalhada na cidade com todas as atividades esportivas que ocorrerão nesse grande evento", projetou o prefeito Bruno Reis.

A data, bem como os detalhes da 'Virada Esportiva', ainda serão divulgadas. "Estamos fechando isso. É mais um produto que vai fazer parte do nosso calendário anual de eventos. O nosso desafio é ter eventos todos os finais de semana em Salvador, para a cidade estar sempre em movimento, sempre aquecida e sempre estimulando visitantes para ajudar nas questões da ativação dessa cadeia do setor de serviços, que é o setor do turismo da nossa cidade, um setor tão importante pra nossa economia", afirmou Bruno Reis.