Prefeitura de Santo Estêvão exonera funcionário que matou esposa grávida 

O prefeito de Santo Estêvão, Rogério Costa (PT), exonerou o ex-vereador e chefe de gabinete da prefeitura George Breu, que atirou e matou a esposa Jéssica Regina Macedo Carmo, no último sábado (5). O comunicado foi enviado, nesta segunda-feira (7), pela assessoria de imprensa do município, que fica no Centro-Norte da Bahia e tem pouco mais de 53 mil habitantes.

Jéssica estava grávida de oito meses e a criança nasceria em 20 dias. A prefeitura se solidarizou com a dor da família. “O Governo Municipal vem à público se solidarizar com todas as famílias santo-estevenses, pela dor diante do trágico falecimento de Jéssica Regina Macedo Carmo e de seu filho nascituro, ocorrido neste último final de semana”, diz a nota do prefeito.

A prefeitura cobrou da Justiça uma rápida resolução do caso. George Passos de Santana, conhecido como George Breu, afirmou que o tiro dado na ex-mulher foi acidental. “O Município confia na atuação da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário, na apuração dos fatos que envolveram tão prematuras mortes, com o seu esclarecimento”, adiciona.

Segundo familiares, o relacionamento dos dois era abusivo e Jéssica já apareceu com manchas roxas no olho e no braço. Antes de prestar socorro à esposa, o ex-vereador teria guardado as câmeras e imagens de segurança. Depois de levá-la ao hospital e prestar depoimento na delegacia, ele teria fugido da cidade.

A prefeitura ainda condenou o ato do ex-funcionário. “Repudiamos qualquer tipo de violência, sobretudo aquela praticada contra mulheres. O luto é de toda uma cidade; é de todos os santo-estevenses, que tem confiança na justiça e nas autoridades competentes que investigam essas trágicas mortes”, conclui a nota.