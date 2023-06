Prefeitura de São Francisco do Conde realiza o Arraiá Joia do Recôncavo com mais de 80 atrações

Com o mês de junho cada vez mais próximo, na Bahia só se fala em festas juninas. No recôncavo baiano, uma dos festejos mais aguardados é o Arraiá Joia do Recôncavo que acontece pela segunda vez em São Francisco do Conde. Localizada a 67km de Salvador, a cidade deve receber mais de 40 mil pessoas entre os dias 22 e 29 de junho para curtir a programação que contará com blocos, festival de quadrilhas e apresentações de grandes nomes da música local e nacional como Tierry, Flávio José, Alceu Valença, Dorgival Dantas, Maiara e Maraísa e Calcinha Preta.

Programado para acontecer entre as festividades comemorativas de São João e São Pedro, o Arraiá Joia do Recôncavo vem se consolidando como um dos principais eventos do calendário junino regional e nacional, promovendo a cultura local e atraindo um público cada vez maior. De acordo com o secretário municipal de cultura e turismo, Robert Alexandre dos Santos Alves, o Arraiá visa promover a cultura e o turismo local, valorizando e fortalecendo as tradições juninas, além de colocar a cidade de volta no principal circuito de festas do Estado da Bahia.

“A expectativa é a melhor possível, estamos ansiosos por essa retomada das festas juninas com força total. Nosso objetivo é elevar São Francisco do Conde ao título de capital do forró, retornando ao cenário como um dos melhores eventos de São João do estado da Bahia”, explica Robert. “Nós estamos preparados para receber entre 30 e 50 mil pessoas entre os dias de festa e buscamos montar uma infraestrutura completa para acolher a todos que participarão dos festejos em nossa cidade”, completa.

Cidade deve receber até 50 mil pessoas durante os dias de festa. (Silvana Amaral/São Francisco do Conde)

A mega estrutura montada pela Prefeitura de São Francisco do Conde incluirá três palcos por onde passarão diversas atrações da música regional e nacional, duas áreas destinadas à alimentação, espaços instagramáveis, pórtico de acesso e esquema de segurança Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além de sanitários e áreas cobertas. “Para essa segunda edição do evento, mobilizamos todas as secretarias do município em um esforço coletivo para garantir a melhor infraestrutura para os nossos cidadãos e visitantes”, afirma o secretário municipal de cultura e turismo.

Atrações

Na lista de atrações musicais estão confirmadas apresentações de Tierry, Flávio José, Solange Almeida, Dorgival Dantas, Maiara e Maraisa, César Menotti e Fabiano, Murilo Huff, Alceu Valença, Simone Mendes, Calcinha Preta, Lauana Prado, Felipe Araújo, Forrozão das Antigas, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Mastruz com Leite e Mari Fernandez. “Muito além dos grandes nomes, nós teremos o fomento da cultura local com mais de 80 bandas do município, alimentando a cadeia produtiva da área musical e valorizando os artistas da nossa terra”, aponta Robert Alves.

Além das apresentações musicais, a programação do Arraiá Jóia do Recôncavo ainda terá blocos de rua, animados por paredões e grandes atrações em trios pranchões, levando ainda mais animação pelas ruas da cidade; o concurso de quadrilhas juninas que reunirá grupos do município, bem como, de outras cidades da Bahia em uma disputa no caramanchão da orla marítima da cidade; e o Arraiá do Vem Cá, organizado há 35 anos pela comunidade do bairro Campinas, mantendo viva a tradição do caramanchão de troncos de árvores, folhas de coqueiro e bananeiras, enfeitado com bandeirolas coloridas, erguido em praça publica pelos moradores locais, ao som do forró pé de serra.

Além das manifestações culturais tradicionais, o Arraiá Joia do Recôncavo receberá mais de 80 atrações. (Silvana Amaral/São Francisco do Conde)

Cultura

Parte da zona turística da Baía de Todos-os-Santos (BTS), São Francisco do Conde é reconhecidade pelas heranças culturais imateriais, tendo como destaque as manifestações do samba de roda e chula, além de folguedos, capoeira, culinária, religiosidade e do patrimônio material, através dos arquitetura barroca do século XVI, que servem como cenário para realização de ações de perpetuação de identidade cultural.

Para saber mais sobre o Arraiá Joia do Recôncavo 2023, acesse o link.

São Francisco do Conde é um dos principais polos culturais do recôncavo baiano. (Silvana Amaral/São Francisco do Conde)



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.