Prefeitura de São Francisco do Conde realizou calendário de ações voltadas para as mulheres

Para celebrar o Mês da Mulher, período no qual refletimos sobre as conquistas e lutas femininas ao longo da história, a Prefeitura de São Francisco do Conde realizou uma série de ações e eventos direcionados para a população feminina, em diversas áreas, com o objetivo de promover o bem-estar, valorizar, oportunizar, promover e fortalecer os direitos das mulheres. A programação especial teve início no dia 8 de março com shows da cantora Lu Santana e do cantor Thiago Aquino, no Largo Maria de Benzê, orla marítima da cidade, com presença de milhares de pessoas.

FEIRA DA MULHER 2023

Durante quatro dias, de 15 a 18 de março, em São Francisco do Conde, aconteceu a Feira da Mulher. Uma ação da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, que englobou diversos serviços, que foram oferecidos gratuitamente e que beneficiam diretamente as mulheres franciscanas.

Além dos serviços de estética: salão de beleza, manicure, cabeleireiro, maquiagem, design de sobrancelha, espaço da criança, shopping da mulher e massagem modeladora, também foram ofertados serviços de saúde: mamografia, preventivo, teste glicêmico, teste rápido para doenças infectocontagiosas, vacinas e consultas cardiológicas.

Feira da Mulher

Na orla marítima da cidade foi montada uma grande estrutura com salas, stands e auditório, onde aconteceram palestras sobre temas importantes: violência de gênero, empoderamento, empreendedorismo, mercado de trabalho e autoestima.

“Sinto-me muito feliz com a realização deste projeto. Projeto este, que já havia sido realizado anteriormente, nas outras gestões do prefeito Calmon. As mulheres estavam ansiosas, na expectativa deste retorno. A Feira da Mulher foi pensada com muito amor e carinho para as mulheres da nossa cidade. Em São Francisco do Conde, a gestão trabalha incessantemente no intuito de fortalecer a rede de proteção e a atenção à mulher e a política de assistência social do município, cumprindo, assim, o compromisso com as mulheres franciscanas”, enfatizou a secretária de Desenvolvimento Social, Nide Calmon.

E, para rechear e render mais homenagens, também não faltou música boa. No palco, montado na Feira da Mulher, se apresentaram as cantoras Izabel Nogueira, Adna Gabriela, Tainá Cristina e Kelly Cristina. Toda essa programação especial da Feira da Mulher, também contou com outros shows, dessa vez, no período da noite, nos dias 17 e 18, sexta e sábado, respectivamente. Subiram ao palco: Silvanno Salles, Denize Martins; Mari Glayse e Carla Cristina, encerrando essa grande festa em homenagem as mulheres.

Além da Feira, outra importante iniciativa realizada pela Prefeitura de São Francisco do Conde neste mês da mulher, foi o encontro promovido com as mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do bairro do Caípe, que contou palestra, dinâmicas em grupo, sorteios de brindes e coffee break.

Já o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), deu início à campanha de conscientização de enfrentamento à violência contra a mulher. Com tema: “Isso não é amor. É abuso!”, as equipes do Centro promoveram um bate-papo com as mulheres que aguardavam atendimento na Unidade de Saúde da Família, do bairro do Colmonte.

AÇÕES PERMANENTES

A Prefeitura de São Francisco do Conde investe na promoção da saúde, bem-estar e outras ações voltadas à proteção das mulheres, não somente no mês de março, mas durante todo o ano, a exemplo do Projeto Marias na Construção, ação em parceria com o SENAI, por meio do Projeto Acelera São Francisco do Conde – o maior projeto de qualificação da história de São Francisco do Conde, que oferece educação profissional gratuita e de qualidade para os franciscanos, tendo em vista, sobretudo, a inserção, recolocação ou permanência no mercado de trabalho, aprimorando os conhecimentos em diversas áreas.

O Projeto Marias na Construção visa, sobretudo, desenvolver ações de aperfeiçoamento, qualificação e inserção profissional, por meio de cursos gratuitos voltados, exclusivamente, para o público feminino, na área da construção civil.

Cerimônia de Certificação das alunas dos cursos de Pintor de obras e Pedreiro Polivalente, do Projeto Marias na Construção. A cerimônia aconteceu durante a Feira da Mulher

Em São Francisco do Conde, diversos órgãos trabalham em prol da garantia dos direitos e bem-estar das mulheres franciscanas, a exemplo do Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM Maria Felipa - que atua diretamente para a ruptura de situações de violência e a construção da cidadania, por meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar (psicológico, social, jurídico, de orientação e informação) à mulher em situação de violência. No município também existe a Clínica de Referência à Saúde da Mulher – CRESAM – que promove ações de promoção à saúde da mulher, com consultas e exames em diversas especialidades.

Em 2022, a Prefeitura realizou mais de 5 mil atendimentos nas ações de Promoção à Saúde da Mulher e da Criança, uma iniciativa pioneira que entrou para a história do município, como sendo a ação que mais beneficiou e compreendeu as necessidades de desenvolvimento e saúde da população. Na Orla Marítima foi montada uma grande estrutura, com consultórios e salas de exames, onde foi prestada toda assistência.

Outro órgão, de suma para a garantia dos direitos das mulheres existente no município, é o NUDEAM - Núcleo da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, que atende mulheres vítimas de violência doméstica, fazendo inicialmente o acolhimento, atendimento psicossocial e encaminhamentos necessários, O Núcleo, que conta com a parceria da Delegacia de Polícia, está em pleno funcionamento, na 21ª Circunscrição Policial São Francisco do Conde.

Ao longo do ano, diversas reuniões foram realizadas e pautas importantes foram discutidas para o enfrentamento à violência contra a mulher.

Diálogo promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social sobre violência doméstica

Além das rodas de conversa, seminários e palestras, a Prefeitura também realizou oficinas e homenagens as mulheres franciscanas, como a que aconteceu no ano passado, em comemoração ao Dia das Mães, que contou com uma programação especial, entre palestras, shows e sorteios de brindes, que foram realizados no Centro e nos bairros da cidade.



