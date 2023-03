Prefeitura de São Paulo lança aplicativo de transporte para concorrer com Uber e 99

A Prefeitura de São Paulo lançou nesta quinta-feira (9) o aplicativo mobizapSP para o transporte de passageiros na capital.

A taxa cobrada do motorista por cada corrida será de 10,95%, menor do que as que são descontadas pelas empresas privadas, como Uber e 99. Também não haverá cobrança de tarifa dinâmica em horários de pico.

O aplicativo já pode ser baixado, mas só começará a operar com a inscrição de 10 a 12 mil motoristas, segundo a empresa responsável pela administração do consórcio vencedor da licitação, a Consulix Tecnologia, informou ao g1.

De acordo com os responsáveis, a taxa de cobrança dos motoristas será mantida inalterada até o fim, sem correção pela inflação de cada ano. A licitação para o funcionamento do app tem duração de cinco anos.

Os passageiros poderão pagar com cartões de crédito e débito ou carteira digital dentro da plataforma, além de pagamento com dinheiro. Caberá ao motorista optar por aceitar ou não corridas neste último formato.

Em 2018, o então prefeito de São Paulo João Doria criou um aplicativo para taxistas, o SP Táxi, para ampliar a concorrência do setor com os aplicativos. A iniciativa não obteve o sucesso esperado.