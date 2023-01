Prefeitura de Vera Cruz cancela eventos de verão após redução de repasses do FPM

A Prefeitura de Vera Cruz anunciou, nesta terça-feira (17), que decidiu enxugar o calendário de festas de verão neste ano, cancelando, inclusive, o tradicional 'Bye Bye Verão'. A medida ocorre devido a uma redução de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), ocasionada por uma defasagem no censo do IBGE.

De acordo com o prefeito Marcus Vinícius, no ano passado o município de Vera Cruz tinha, segundo o Instituto, em média 45 mil habitantes. No entanto, o novo censo contou, até agora, apenas 35 mil e está trabalhando com uma estimativa de 40 mil habitantes. Segundo o gestor municipal, a estimativa é que haja redução de mais de R$5 milhões em repasses. “Na primeira parcela, paga em janeiro, recebemos meio milhão de reais a menos que no ano passado”, explica.

Para o prefeito, o censo realizado pelo IBGE, federal, infelizmente, é feito atualmente com estrutura mínima, sem qualquer recurso para publicidade. “Centenas de cidades estão perdendo recursos e tendo a população diminuída de forma equivocada, como é o caso de Vera Cruz, que claramente teve grande aumento populacional nos últimos anos”, finaliza.