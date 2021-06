Prefeitura divulga edital para venda de oito terrenos em Salvador

A prefeitura de Salvador divulgou editais para venda de oito terrenos públicos em áreas já desafetadas. Os terrenos ficam nos bairros do Itaigara, Jardim Armação, Itapuã, Piatã, Candeal, Imbuí, Nova Sussuarana e na Avenida Anita Garibaldi. A expectativa é de que a arrecadação com a venda dos oito imóveis ultrapasse R$40 milhões.

Os editais estão disponíveis no site da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). As licitações vão acontecer de julho a agosto no auditório da secretaria, no Centro.

De acordo com a titular da pasta, Giovanna Victer, a venda dos terrenos vai permitir aproveitar ao máximo o potencial econômico das áreas e também vai ajudar a manter o equilíbrio de contas do município, especialmente em um momento como o da pandemia.