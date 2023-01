Prefeitura divulga lista de atrações credenciadas para Fuzuê e Furdunço; confira

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a lista de atrações que estão credenciadas para essa edição do Furdunço e do Fuzuê no Carnaval.

As duas festas acontecem um final de semana antes da abertura oficial do Carnaval.

Veja a lista de credenciados para o Furdunço:

1 Aira Lins

2 Faustão E Os Mongas

3 Rixo Eletrico

4 Marcos Clement - Bicicletrio Toca Raul

5 Banda Compassos E Serpentinas

6 Máquina Do Tempo De Volta Aos Anos 70 80 90

7 Banda Toae E Arrastão Pena Branca

8 Claudia Costta

9 Sylvia Patricia & Tuk Tuk Sonoro

10 Rural Eletrica

11 Microtrio De Ivan Huol

12 Atropa - Cortejo Balaio Musical

13 Dark Percussivo - Magary

14 Takombin’arte

15 Os Eficientes (Pcd)

16 Grupo Corrupio

17 O Pretinho

18 Banda Ruy Tapajos

19 A Mulherada

20 A Kombi Do Zé Livrorio

21 Linnoy

22 Som Do Sisal

23 Banda Coktel Baiano

24 Banda Eletric Team

25 Banda Marana (Chico Gomes E A Marana)

26 Tais Nader

27 Marculino E Seus Belezas

28 Carolina Bandeira Alves

29 Diego Moraes

30 Peu Pirata

31 Lui

32 Negão Da Viola E Samba Da Diretoria

33 Zeu Lobo Alcatéia Banda E Coletivo Pelourinho

34 Val Macambira

35 Appetite For Illusion

36 Diamba

37 Movimento Musical Pinaúna Power

38 Tonho Matéria

39 Banda Filhos De Jorge

40 Os My Friends

41 Espaço Musical

42 Banda Release

43 Luana Matos

44 Dali Costa

45 Marcionilio Prado

46 Dja Luz

47 Aline Ataíde

48 Robson Daltro

49 Banda Vamos Nessa

50 Rasta Groove

51 Banda Retrato Falado

52 Forró Sobepoeira

53 Lutte

54 Adriano Rezende

55 Banda Loos Candelas

56 Makonnen Tafari

57 Delirios Do Arrocha

58 Paulo Raio

59 Nadjane

60 Neto Bitencourt





Confira a lista de artistas credenciados para o Fuzuê:





1 Banda Big Show

2 Coral Cantart.Bbg

3 Grupo Folclórico Zambiapunga

4 Fanfarra Bbg

5 Charanga Tamirzinho Kids

6 Banda Show Contemporanea

7 Banda To Ae / Os Encantos Do Mundo Cigano

8 Grupo Cultural Imperatriz

9 Paroano Sai Milhó

10 Afoxé Darajú De Odê

11 Grupo Cultural Careta Tradicional De Acupe

12 Negão Da Viola No Samba De Mulheré

13 Ttw Tributo A Michel Jackson

14 Fuzuê Junin

15 Grupo Cultural Congos De Cairu

16 Grupo Cultural Barquinha De Bom Jesus Dos Pobres

17 Fanfarra Bamupi

18 Grupo Afro Jogo De Ifa

19 Kangoodance

20 Caretas De Cairu

21 Escola De Samba Filhos Da Feira De São Joaquim

22 Pierrot Tradição De Plataforma

23 Grupo Cultural De Mascarados Maralegria

24 Gira Ingonça E Os Palhaços Percussivos

25 Cia Retrodance Corpo E Cena

26 A Mulherada

27 Grupo Cultural Terno De Reis Rosa Menina

28 Banda Toae /Arrastão Secos E Molhados

29 Gripo Cultural Samba De Bumba Meu Boi De Maragojipe

30 Grupo Cultural Chegança Dos Marujos Fragata Brasileira

31 Gravata Doida

32 Grupo Cultural Folguedo Lindroamor Axé

33 Afro Mangangá

34 Oficina De Frevos E Dobrados

35 Grupo Paió De Rua

36 Amigos Do Babá

37 Bloco Urso Da Meia Noite

38 Bandao Jurema

39 Orquestra Popular De Maragojipe Em Ritmo De Charanga

40 Escola De Samba Unidos De Itapuã