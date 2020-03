Prefeitura e Parque Social divulgam cursos gratuitos para fazer online

Nesse momento de isolamento social, necessário para deter o avanço do coronavírus, a In Pacto Incubadora de Negócios Sociais está divulgando cursos gratuitos pela internet. O projeto é do Parque Social, em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

Como os cursos presenciais foram suspensos por conta das recomendações para evitar a proliferação do Covid-19, a ação será feita pelo computador e visa estimular e oferecer qualificação a todos que estão em busca de uma nova capacitação, através de instituições que fomentam o empreendedorismo.

Empreendedorismo, informática, administração, artes, habilidades manuais, educação e pedagogia são algumas das áreas disponíveis. Além disso, há também cursos de idiomas, mudanças climáticas, social e trabalho remoto. Para participar, basta escolher o curso desejado e acessar o link bit.ly/InPactoRecomenda.

As instituições interessadas em divulgar cursos e ações como essas poderão entrar em contato com a equipe da In Pacto pelo telefone: (71) 99983-4736 ou também através do endereço de e-mail in.pacto@salvador.ba.gov.br.