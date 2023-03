Prefeitura entrega encosta e novo acesso viário na Avenida Centenário

Uma contenção de encosta e um novo acesso viário foram entregues na Praça dos Reis Católicos, na Avenida Centenário, no Garcia, nesta sexta-feira (31). As intervenções integram o pacote de ações para comemorar os 474 anos de Salvador e o investimento foi de R$ 6,4 milhões.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) chegou ao local de BRT, depois de ter entregue a Estação Pituba do sistema. A nova contenção de encosta construída na Praça dos Reis Católicos possui 150 m² de cortina atirantada e 1,9 mil m² de solo grampeado, sendo capaz de impedir acúmulo de água no talude e eventuais deslizamentos em dias chuvosos.

“Essa contenção precisava ser feita para garantir a segurança das famílias que moram na parte alta encosta que fica próxima à praça. Era uma demanda histórica. Também realizamos toda a qualificação do entorno do viaduto dos Reis Católicos, abrindo uma nova alça que será importantíssima para ampliar a mobilidade”, afirmou o prefeito.

Além da contenção, a Prefeitura fez a pavimentação asfáltica ao redor da praça, recuperando meio-fio e reforçando paisagismo com plantio de grama. Os condutores que trafegam pela avenida Reitor Miguel Calmon, oriundos da Praça Lord Cochrane (avenida Garibaldi), e precisarem acessar a avenida Centenário poderão utilizar o novo cruzamento que foi aberto nesta sexta.

Aliado a isso, condutores que estiverem na Av. Vasco da Gama com destino à Centenário também serão beneficiados, pois, não há mais necessidade de retorno no Vale dos Barris – basta seguir pelo viaduto da Garibaldi para chegar no cruzamento.