Prefeitura entrega nova frota com 350 automóveis para 32 órgãos municipais

Os órgãos municipais de Salvador passarão a contar, já a partir desta quinta-feira (4), com 350 novos veículos, que fazem parte da renovação da antiga frota de automóveis da prefeitura. A entrega faz parte da primeira etapa de renovação da frota.

Os novos 350 veículos servirão a 32 órgãos. No próximo mês, a Superintendência de Trânsito e Transporte da cidade (Transalvador) e a Guarda Civil Municipal (GCM) também serão contemplados com novos veículos. A frota anterior era composta por carros dos modelos HB20, Ford KA, Fiesta, com motor 1.0. A nova contará com o modelo Gol, com motor 1.6.

A solenidade de entrega das chaves contou com as presenças do prefeito ACM Neto, do secretário de Gestão (Semge), Thiago Dantas, vereadores e demais autoridades da capital. De acordo com a prefeitura, a substituição dos veículos vai gerar uma economia de R$ 2,2 milhões ao município por ano.

Durante a solenidade, Neto disse que a antiga frota, no início da sua gestão, em 2013, estava "caindo aos pedaços", devido à falta de pagamento da antiga gestão aos fornecedores, segundo ele. Neto lembrou ainda que, agora com as contas do município organizadas, a cidade tende a atrair empresas de todo o país nas licitações, como ocorreu neste caso da renovação de veículos.

“É um grande ganho em eficiência e economicidade. O contrato anterior era de cinco anos e, agora, vamos pagar menos pelo aluguel dos veículos. Em média, custava cerca de R$1.800 e, agora, vai custar em torno de R$1.300. Conseguimos um preço de iniciativa privada porque estão sendo cumpridas as obrigações desde o primeiro dia da administração municipal. O grande legado deixado para a cidade é de mudança no perfil, condições e ambições da administração pública”, disse o prefeito.

Entre fevereiro e março deste ano, a prefeitura trocou 224 veículos do modelo Kombi por Doblô. A renovação possibilitou, além da modernização, uma economia de R$170 mil por mês, sendo quase R$2 milhões.

Frota terá 350 novos veículos (Foto: Max Haack/Secom)





Também no evento, Thiago Dantas destacou a importância da iniciativa de renovar totalmente a frota de veículos. Para ele, a ação está alinhada com o planejamento da prefeitura e visa melhorar a condição de trabalho dos servidores públicos municipais.

“Essa ação é fruto de um planejamento da Semge, que estruturou uma nova licitação buscando fazer uma renovação, e a prefeitura. Os contratos da prefeitura estão sendo disputados pelo mercado, o resultado disso é essa renovação da frota, onde conseguimos colocar à disposição veículos novos, mais potentes e mais confortáveis, todos a um preço significativamente mais barato. Quem ganha com isso é a população”, disse.





* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier