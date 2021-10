Prefeitura entrega nova sede da Sempre no Comércio

A prefeitura de Salvador inaugurou, na manhã desta sexta-feira (15), a nova sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), que está localizada na Rua Miguel Calmon, no Comércio, e dá a infraestrutura necessária para atendimento diário a 800 pessoas, número quatro vezes maior do que era possível na sede anterior.

O prefeito Bruno Reis esteve na inauguração e destacou que o local se tornou mais confortável e com maior capacidade de atendimento à população em situação de vulnerabilidade, após intervenções realizadas pela Prefeitura.



Reis falou ainda sobre a função social da Sempre em relação ao cidadão carente da capital baiana. "Aqui é a casa dos pobres, a casa de quem mais precisa, dos mais carentes de nossa cidade. Que este espaço sirva de motivação para todos desta equipe. Os desafios são grandes e serão superados com trabalho e motivação”, declarou Bruno Reis, destacando o fato da pandemia ter acentuado dificuldades sociais e reforçado a importância da Secretaria.

Na Sempre, além das inscrições no Cadastro Único, a população terá acesso ainda a benefícios como os auxílios funeral, natalidade, moradia, viagem e emergência.

Lucas Gonçalves, presidente do projeto Salvador Invisível, que trabalha com assistência para pessoas em situação de rua, elogiou a nova sede e a consequente melhoria no processo de atendimento do órgão. "São novos ares com mais conforto tanto para os funcionários públicos como para a população que é assistida pela Sempre. Para a população de rua, é ainda mais fundamental, já que aumenta o número de vagas para quem precisa desse atendimento, além de estar em um prédio mais bem localizado, o que facilita o acesso", comentou.

Educação

No evento, Bruno falou sobre a retomada das aulas e a preocupação com a educação em Salvador. "A maior preocupação do prefeito é educação. As crianças não estudaram em 2020 e a grande maioria não voltou em 2021. Elas foram aprovadas no ano passado e serão neste também. No entanto, a criança que estudou em 2019 e, praticamente, ficaram sem aula em 2020 e 2021, esqueceram o que aprenderam antes e passaram esses dois anos sem o conteúdo mínimo que possibilitasse o aprendizado", disse.

Recuperar o tempo perdido será um grande desafio, avaliou. "São três anos e qualquer dia é importante. Tem pai querendo levar o filho só no ano que vem e estão pensando errado. Vai ser um desafio enorme tirar a diferença dos anos perdidos na pandemia nos próximos ciclos de ensino. Então, qualquer dia a mais é importante. Essa é a minha maior preocupação, como as crianças vão estar ano que vem. Por isso, faço o apelo aos pais e responsáveis: voltem o quanto antes".

Transporte

Já falando sobre transporte, Bruno disse que em horário de pico há aglomeração em qualquer local do mundo. "A frota não voltou 100% porque estamos transportando 60% do público que era transportado antes. Quando a concessão foi feita, eram 18 milhões de passageiros. Antes da pandemia, estávamos com 21 milhões. Depois, caiu pra 10,8 e, agora estamos chegando a 15 milhões de passageiros no mês", explicou.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro