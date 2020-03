Prefeitura entrega nova unidade de saúde em São Gonçalo do Retiro

A primeira Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, foi entregue na manhã desta terça-feira (17) pelo prefeito da cidade, ACM Neto (DEM) e pelo vice e secretário de Infraestrutura, Bruno Reis. O secretário de Saúde, Leo Prates, além do corpo técnico tambe participaram da entrega.

O investimento para a construção da USF Padre Maurício Abel foi de cerca de R$1,5 milhão e a unidade tem capacidade para atender cerca de 650 pessoas por dia através da atuação das quatro equipes de Saúde da Família e quatro de Saúde Bucal.

Por conta das ações de prevenção ao coronavírus, a inauguração foi a portas fechadas, sem a presença da comunidade. Um decreto municipal, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) da última segunda (16), determina a reaização de eventos sem a presença do público para evitar a proliferação do coronavírus.

“Por se tratar de um equipamento de saúde, não poderíamos, de maneira alguma, adiar a sua inauguração e, consequentemente a possibilidade de as pessoas utilizarem. A partir de hoje, a unidade já começa a funcionar, ampliando a atenção básica de uma região que sempre desejou um posto de saúde da família”, explicou o prefeito, sobre a decisão de entregar o equipamento, mesmo sem abrir as portas para que a comunidade acompanhasse a solenidade.

Já em funcionamento após a entrega, o equipamento oferta serviços de atenção integral para o público que varia desde o recém-nascido ao idoso, com atendimento médico, de enfermagem e odontológico, coleta e vacinação, dentre outros.

O secretário Leo Prates lembrou, inclusive, que o setor de coleta poderá encaminhar amostras de possíveis casos de Covid-19 identificados pela unidade para investigação. A partir desta quarta-feira (18), todos os profissionais já terão à disposição máscaras e álcool gel para prevenir a transmissão do vírus.

“Mesmo aquelas gripes mais simples, o que é natural, já preocupam o cidadão. Nas USF, as pessoas poderão ter o primeiro atendimento. Os médicos estarão orientados para, nos casos mais sérios, dar encaminhamento, fazer a coleta, inclusive, para o teste do coronavírus”, completou o prefeito ACM Neto.

Parte da equipe que atenderá no bairro, a médica Danila Feitosa elogia a entrega da nova estrutura. "São mais de 4 mil famílias que serão atendidas aqui, com um atendimento mais horizontal, mais completo, que olha as causas, faz prevenção, então é super importante', acredita.



*Com orientação da subeditora Fernanda Varela