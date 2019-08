Prefeitura entrega novo espaço de lazer para moradores de Massaranduba

A população da Cidade Baixa ganhou um novo espaço público de convivência: a Praça Valdomiro Santa Rosa, em Massaranduba. O equipamento, que foi requalificado pela prefeitura, foi inaugurado pelo secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, na noite de quarta-feira (31).

“A nossa gestão já revitalizou ou construiu mais de 400 praças, levando opção de lazer e qualidade de vida às comunidades da capital baiana, especialmente para as mais pobres, cumprindo o compromisso assumido com a população de devolver a cidade ao cidadão”, afirmou Bruno Reis, ao lado do vereador Vado Malassombrado.

A praça conta agora com diversos brinquedos infantis, mesas de jogos e aparelhos de ginástica. Com 755 metros quadrados de área construída, o equipamento público recebeu ainda melhoria na iluminação e na pavimentação, além de paisagismo.

Acompanhado também de diversos líderes comunitários e da equipe da administração municipal, Bruno Reis falou das obras concluídas ou em execução na Cidade Baixa, como a Unidade de Pronto-Atendimento, na Avenida Dendezeiros, a requalificação da Ponta de Humaitá, a criação do Caminho da Fé, a revitalização da Colina Sagrada e a construção do Mercado do Jardim Cruzeiro.

O vice-prefeito disse ainda que a orla da Boa Viagem será totalmente requalificada em breve. “Hoje mesmo eu recebi o orçamento da obra. Estou revisando. Quero já na semana que vem soltar a licitação para começar mais uma importante intervenção para a população da nossa cidade, que fica mais bonita a cada dia”, assinalou Bruno Reis.