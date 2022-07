Prefeitura está elaborando protocolo para enfrentar varíola dos macacos

A prefeitura de Salvador está elaborado um protocolo para enfrentar os casos de varíola dos macacos na cidade. Já são cinco casos confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

Segundo o prefeito Bruno Reis, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está ouvindo especialistas para fazer o documento. "Estamos definindo o protocolo interno, ouvindo especialistas para fazer uma orientação à população. Uma das ações que todos nós podemos fazer, para inibir a transmissão, é tomar cuidado e seguir os protocolos", disse o prefeito, nesta quinta-feira (28).

Bruno disse ainda que assim que a consulta com especialistas for concluída, as orientações serão divulgadas à população.

O prefeito disse ainda que, caso o Ministério da Saúde (MS) decida vacinar a população contra a doença, a prefeitura está pronta para imunizar.

"O Ministério da Saúde vai tentar viabilizar a vacina, se o caminho for a vacina. Me parece que tem mais de 20 anos que não se vacina contra varíola. O ministério, junto com os técnicos, estão se debruçando sobre isso. Se tiver vacina, vamos garantir a aplicação", disse.